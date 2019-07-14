Отправили мирного жителя под расстрел: стало известно о циничном поступке террористов "ДНР"

Террористы "ДНР" заставили пожилого мужчину выявлять позиции ВСУ, гуляя по минному полю.

Об этом циничном поступке рассказали на странице 24-й ОМБр имени короля Даниила в Facebook.

"Вчера вечером, житель города Донецка, Мороз Иван Иванович, 1949 года рождения, после запугивания боевиками и выполняя их указания, был отправлен по заминированной ими же местности в сторону позиций украинских защитников, с целью выявления системы огня на наших опорных пунктах", - рассказали украинские военные.

Однако бойцы ВСУ раскусили подлый замысел террористов и подпустили к своим позициям без риска для его жизни и здоровья.

Мороз Иван facebook.com/24th.brigade

"Это очередное доказательство того, что боевики не придерживаются никаких правил войны и никаких норм международного гуманитарного права, а безопасность людей не имеет для них никакого значения", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе прошли жесткие бои, оккупанты 15 раз открывали огонь, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих.

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