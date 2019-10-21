Отец генпрокурора Украины: даже если подал в суд на сына, то это уже неважно

Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, которого президент Владимир Зеленский назвал 100% своим человеком, был назначен в конце августа, но уже успел попасть в громкий скандал. Информация о том, что его отец подавал в суд о взыскании алиментов со своих детей – вызвала сильнейший резонанс.

Журналисты OBOZREVATEL разбирались, что на самом деле произошло, нашли отца генпрокурора в 11-ти километрах от границы с Россией и поговорили с ним.

Но обо всем по порядку.

Гергий Рябошапка и его сын – Руслан Рябошапка

"НА ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ И БЕДНОСТИ"

В 2015 году Вышгородский районный суд Киевской области рассматривал иск о взыскании алиментов. По информации, которую озвучило информагентство, Георгий Демьянович Рябошапка обратился в суд, чтобы заставить взрослых детей (Руслана и Людмилу) выполнять предусмотренные законодательством Украины обязанности - содержать нуждающихся нетрудоспособных родителей.

В решении Вышгородского районного суда Киевской области указаны обстоятельства дела.

"Истец отмечает, что он является одиноким человеком, взрослые дети с мая 2011 года не поддерживают с ним никаких отношений, на телефонные звонки не отвечают, жилье у него забрали, выгнав на улицу. Бытовыми предметами первой необходимости он не в состоянии себя обеспечить, вынужден просить посторонних людей о помощи. Кроме того, он является больным человеком и требует постоянного лечения, состоит на учете у кардиолога и терапевта. В таких сложных жизненных обстоятельствах, находясь на грани выживания и бедности и не получая от детей поддержки он вынужден обратиться в суд с данным иском. На основании вышеуказанного, просит взыскать с ответчиков алиментов на содержание отца ЛИЦО_1 в размере 1/5 части всех видов заработка ежемесячно", – говорится в судебном решении.

Решение Вышгородского суда было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений 28 сентября 2015 года

Как видим, в решении соблюдена конфиденциальность. Вместо имен и фамилий в соответствии с законодательством стоит ОСОБА_1 и т.п.

Однако в июне, когда только было принято решении об открытии производства, не так тщательно подчистили внесенную информацию. "Проскочило" отчество истца – Демьянович.

И последнее, уже стопроцентное доказательство: на сайте "Судова влада" можно проверить состояние рассмотрения тех или иных дел. Есть информация и по делу №:363/2399/15-ц от 03.06.2015.

С фамилиями, именами и отчествами истца и ответчиков.

Полное совпадение – семьи-двойника в Вышгороде, конечно же, нет. А именно в этом городе Киевской области подал в суд Георгий Демьянович на своих детей. Именно в одной из вышгородских многоэтажек зарегистрированы мать и отец сегодня уже генпрокурора Украины и его младшая сестра. Именно они трое являются собственниками квартиры.

Многоэтажка в Вышгороде

ПАПИНА ГОРДОСТЬ, МАМИНА РАДОСТЬ?

Вышгородский суд довольно быстро разобрался с делом и отказал 69-летнему пенсионеру в его "притязаниях".

Основаниями для отказа, как следует из текста решения, стало то, что Георгий Демьянович получает пенсию по возрасту, которая на тот момент составляла аж 2551,56 грн и превышала установленный законодательством прожиточный минимум (1 176 грн в 2015 году). Также суд обратил внимание на то, что Георгию Демьяновичу на правах совместной собственности принадлежала 1/3 квартиры и он являлся владельцем автомобиля.

Согласно законодательству, у отца Ряпошапки была возможность обжаловать решение суда в апелляции, однако данных об этом нет. Можно предположить, что пожилой мужчина передумал "воевать", может его отговорили, а может быть дети все же обратили внимание на отчаянное положение отца?

Вышгородский районный суд

Когда родители подают в суд на собственных детей – ситуация из ряда вон. Обычно посредством таких исков именно неблагополучные родители (алкоголики, бросившие ранее своих детей и т.п.) на старости лет решают свои финансовые проблемы. Однако неблагополучной семью Рябошапок точно не назовешь.

И отец, и мать генпрокурора – учителя, многие годы отдавшие воспитанию не только своих, но и чужих детей.

Сын и дочь хорошо учились, получили высшее образование, есть семьи. Далеко не нищие. Хотя разве пожилым родителям помогают исключительно миллионеры?

Людмила Рябошапка младше брата на 4 года, адвокат. Подавала декларация после увольнения с должности замначальника юридической службы Юго-Западной железной дороги (ознакомиться можно тут).

Сам Георгий Демьянович преподавал украинский язык и литературу в киевской школе-интернате №4 - там о нем тепло отзываются. На пенсии уже восемь лет, сейчас ему 73 года.

Соседи по вышгородской многоэтажке, где жил Георгий Демьянович до 2011 года, категорически отвергли предположение, что он любитель выпить. Мол, только по праздником - да и то.

После полученной информации еще труднее осознать весь тот ужас, с которым мужчина обратился в суд в 2015 году. Две с половиной тысячи гривен пенсии - просто насмешка от государства за многолетний труд. Как можно выжить на эти деньги? Как – без помощи взрослых, ставших на ноги родных детей?

В голове не укладывается. И вопросов больше, чем ответов.

ПРИГРАНИЧНЫЙ РЕГИОН

Соседи в Вышгороде рассказали, что Георгий Демьянович действительно уже давно тут не живет, правда недавно приезжал. А нам удалось его разыскать на севере Украины - всего в одинадцати километрах от границы с РФ.

Городок районного значения с населением всего около восьми тысяч человек. Природа необыкновенная, леса, а вот быстро добраться сюда из Киева в случае необходимости можно, наверное, только на вертолете. На протяжении 300 км есть участки дорог, убитые напрочь.

Леса Черниговщины

Еще один "бонус" уже в Черниговской области – отсутствие местами не только мобильного интернета, но и связи как таковой. В самом же городке с грехом пополам "пробивал" модем с интертелекомовской картой.

На въезде в населенный пункт, вдоль дороги - брошенные хаты с пустыми глазницами окон. Но ближе к центру жизнь уже повеселее. Магазинчики - продуктовые и "всё по 4,99", кафе, красивый сквер.

Однако ощущение, что время тут остановилось, не покидает.

Основная застройка – обычные частные дома, однако есть и пятиэтажки. В одной из них как раз и живет сейчас Георгий Демьянович со своей гражданской женой Катериной Ивановной - в ее квартире.

Удивились, что мы их нашли - объясняем, что точно ничего противозаконного, абсолютно легальная разведка из открытых источников и анализ доступной информации. Анонимности сейчас практически нет.

Пригласили в квартиру, где нам и удалось поговорить.

Георгий Демьянович Рябошапка с гражданской женой. Катерина Ивановна - методист районного Дома творчества детей и юношества.

ОТЕЦ ЗА СЫНА

Разговор вышел трудным. Мое субъективное мнение – отец упорно придерживался стратегии защитить сына любой ценой. Главное – не навредить карьере (работе) сына. Оценит ли?

Публиковать полную расшифровку разговора не вижу смысла, как и давить на пожилого человека, добиваясь подтверждения очевидного. Потому приведу точные (и очень характерные) отрывки прямой речи Георгия Демьяновича. А выводы каждый может сделать сам.

"Думаю, вас интересуют информация, которую вбросили в соцсети – о моей семье, о моем сыне и о наших отношениях".

"Откуда взяли журналисты и выложили в соцсети? Сейчас, я думаю, без проблем можно что-то скомпоновать и опубликовать, кого-то оговорить, вбросить фейк и так далее".

"Я понимаю, что сын – публичное лицо, но какой интерес могут вызывать наши отношения?"

"Без моего ведома судебная власть не могла выставить в реестре текст решения с моей фамилией и т.д. Потому что когда мне нужно взять выписку судебного решения, я должен подать справку, предъявить паспорт, написать заявление. Судья должен подписать, а потом я уже получаю решение. Так что меня тоже интересует, а может там есть продажные судьи. На каком основании они выложили эту информацию? За это же можно ответить".

"Ну, это же не уголовное дело, а гражданское, было бы уголовным – тогда да" (об информации на сайте суда - прим.)

Георгий Рябошапка

"И вообще, когда он (Руслан Рябошапка - прим.) выбирался, проходил конкурс в Национальное агентство по предотвращению коррупции, почему-то тогда не поднимался этот вопрос: был (суд – прим.) или нет. И меня интересует, как может повлиять на мировоззрение человека, в частности моего сына, вот это судебное решение. Если он принципиальный человек, не продажный? Не берет взяток и так далее. Как может повлиять далее на его работу? Это не должно влиять".

"Сейчас вот уже вбросили, что он не задекларировал машину. Я знаю своего сына – он очень пунктуальный человек. Что-то пропустить? Нет. Он правовед. Он не мог этого допустить. Потому что знает, за ним следят. Что обязательно все появится в соцсетях. Но все-таки выходит, что он уже не задекларировал машину".

"Стали писать, что его дети живут во Франции. А где им жить, когда их мама живет и работает в Страсбурге? Почему вбрасывается для масс такая информация?"

Руслан Рябошапка и его жена - Олеся Бартовщук. Она работает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, с ней живут и трое сыновей генпрокурора - Тимур, Марк и Лука (у них французское гражданство). Во Франции жил и сам Руслан Рябошапка, когда работал в программе ПРООН. У семьи генпрокурора есть квартира и земельный участок в Новых Петровцах под Киевом. В 2016 году Олеся приобрела дом во Франции (за 450 тысяч евро) и земельный участок. Ездят супруги, судя по декларации, на двух автомобилях Volvo XC90.

"Мой сын пришел на этот пост, чтобы работать. Кому-то он, наверное, наступает на пятки".

"Сын окончил школу с медалью, образование получил не абы какое. Он прошел путь от главного консультанта до замминистра юстиции, был членом НАПК, работал в общественных организациях, то есть показал себя как действительно принципиальный человек, который не может размениваться по мелочам. Но деньги сейчас решают всё. Нашелся кто-то продажный из судей и раскрыл информацию".

"У меня с моими детьми хорошие отношения и нет никаких недоразумений. Моя гражданская жена может подтвердить, что месяц назад я был у сына, помогал ему и так далее".

"Вы видите, что я не ханурик, не бомж, у меня высшее образование – окончил университет. Я работал с детьми и прививал им любовь в первую очередь к своим родителям, любовь к своей Родине – матери-неньке Украине".

"Я не оставил детей маленькими. Так получилось в моей жизни, что мы с женой развелись. От этого никто не застрахован. Когда я ушел из семьи, дети были уже взрослыми, самостоятельными, а сыну – 35 лет".

"На карьеру моего сына то судебное решение – было оно или нет, подавал я в суд или нет - не повлияет. Как бы этого ни хотела Лукаш, Дубинский… и другая клика, которая увидела, что пришел человек, который будет наводить порядок".

"Он мой ребенок, я за ним слежу…"

"Я работал в школе-интернате и видел, как дети, которых отдавали в интернат, как они относятся к родителям, с какой любовью и уважением – хотя те родители этого не заслуживали. Понимаете?"

"Я считаю, что мой сын – моральный и имеет моральное право быть генеральным прокурором и возглавлять эту отрасль правоведения… Нравится кому-то мое мнение или нет".

"Свою часть квартиры в Вышгороде я подарил своим детям. В прошлом году я переписал свою долю на дочь – Рябошапку Людмилу Георгиевну. Я там прописан, но у меня уже нет собственности. Так вот, если бы меня выгнали, тогда, наверное, и выписали бы из квартиры".

"Допустим, подает отец в суд на сына, которого назначают на ответственную должность. Это может повлиять (на его работу - прим.)? Не может и не должно"

"Для того, чтобы успокоить общество, я и говорю, что у меня с детьми прекрасные отношения. С невесткой, зятем. Со всеми, кто есть в моей семье, кто остался".

Отец генпрокурора со своей гражданской женой

"Внуков я видел в этом году, когда они приезжали в Украину. Я должен был поехать туда (во Францию – прим.), но не получилось. Они приезжали летом, вот должны приехать осенью".

"Дети помогают, если есть необходимость. Вот месяц тому назад я заболел, лежал в больнице – сын и дочка помогли лекарствами и деньгами. К сыну я обращался, когда у меня возникла проблема – обломалась машина, нужна была оригинальная запчасть. Он заказал ее, пришла по почте".

"Я работал в школе на полторы ставки, у меня хорошая пенсия (в 2015 году речь шла о 2,5 тыс грн. - прим.). А дети могут подкинуть мне какую-то тысячу, пятьсот гривен…"

P.S. Генеральный прокурор Руслан Рябошапке за сентябрь заработал 128 тысяч 713 грн. Такую сумму он отобразил в декларации, которую подал 9 октября 2019 года.

P.S.S. Зная номер дела, можно получить информацию о нем на свой e-mail. С официального государственного ресурса.

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