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15 ноября • обновлено в 23:49
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Отделалась малой кровью: суд вынес решение по пойманной в Офисе Зеленского взяточнице

6.8т
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Высший антикоррупционный суд применил к чиновнице Офиса президента Украины Светлане Кондзеле, которую поймали на крупной взятке, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

О решении в пятницу, 15 ноября, сообщила в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе ношение электронного браслета.

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Светлану Кондзелю отправили под домашний арест

Светлану Кондзелю отправили под домашний арест

Антикор

В САП напомнили, что прокуратура настаивала на применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7,68 млн гривен залога.

Такое решение поддерживало и НАБУ, однако суд решил не наказывать строго взяточницу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Персона
Светлана Кондзеля
Место
Украина
Теги
Высший антикоррупционный суд Специализированная антикоррупционная прокуратура
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Sviridov Aleks
Sviridov Aleks
Рецепт прост. Всю полноту власти берёшь на себя чтобы кроме президента никто ничего не решал и в итоге через подставных лиц заносят человеку решающему вопросы. Эта женщина отделается лёгким испугом, а президент станет просто осторожнее
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Вор должен сидеть в тюрьме! Да, Зе?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нах такая власть если она должна сидеть пожизненно?
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