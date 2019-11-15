Отделалась малой кровью: суд вынес решение по пойманной в Офисе Зеленского взяточнице

Высший антикоррупционный суд применил к чиновнице Офиса президента Украины Светлане Кондзеле, которую поймали на крупной взятке, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

О решении в пятницу, 15 ноября, сообщила в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе ношение электронного браслета.

Светлану Кондзелю отправили под домашний арест Антикор

В САП напомнили, что прокуратура настаивала на применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7,68 млн гривен залога.

Такое решение поддерживало и НАБУ, однако суд решил не наказывать строго взяточницу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 ноября в Офисе президента рассказали о задержании Кондзели, которая предлагала "решить вопросы" за $150 тыс.

Впоследствии стало известно, что НАБУ задержало главу департамента Офиса президента Кондзелю за мошенничество на $150 тыс.

Также Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила, что кроме директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светланы Кондзели НАБУ задержало ее сообщников.

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