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Иракли Комахидзе
Иракли Комахидзе
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Осужденный полковник стал командиром в российской армии

2.7т

Гвардии криминальный полковник! (В криминальном полку прибыло) - сказ о том как осужденный на 4 года гвардии полковник стал командиром новой мотострелковой дивизии вооруженных сил России.

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По причине "традиционного" бана от "родного" Фейсбука, опубликовать ране это небольшое расследование не удалось.

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То, что высший офицерский состав вооруженных сил России укомплектован криминальными элементами, осужденными за разного рода преступления - не новость. Подобные факты освещались мной и раньше. В одной из публикаций рассказано о 5 полковниках осужденных российской фемидой или причастных к разного рода преступлениям.

К этому списку следовало бы добавить еще одного криминального офицера – полковника Евгения Владимировича Дорошенко, осужденного в 2015 году грозненским гарнизонным судом на 4 года колонии-поселения с лишением права занимать должности сроком на 2 года.

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Россия тянет время

Несмотря на данный приговор, криминальный полковник Дорошенко с мая 2017 года и по состоянию на июнь 2018 года фиксируется на командной должности 3-й Висленской мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа – г. Богучар / г. Валуйки, в частности ВРИО 3-й МСД.

За что был помилован полковник раньше срока не ясно, возможно за согласие принять участие в преступных командировках на Донбасс или Сирию.

Не вдаваясь в полный послужной список криминального полковника, отметим лишь то, что в августе 2008 года Дорошенко командовал мотострелковым полком 42-й мотострелковой дивизии дислоцированной в Чечне и принимал участие в агрессии против Грузии.

Это всего лишь сигнальная, первичная информация, дающая возможность заинтересованным лицам и журналистам провести более масштабное расследование.

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Автор
Иракли КомахидзеИракли Комахидзе
Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Иракли Комахидзе
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