Осторожно, гололед! Опубликованы топ-5 правил езды на скользкой дороге

Во время гололеда эксперты советуют автомобилистам или консервировать авто на зиму, или придерживаться ряда правил, которые помогут не попасть в ДТП на скользкой дороге.

Пять основных советов публикует Gazeta.ua.

1.Избегайте резких стартов

На скользкой дороге или парковке во дворе автомобиль может забуксовать ведущими колесами. Может возникнуть и худшая ситуация – после 30-секундной пробуксовки машину неожиданно выбросит в сторону.

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2. Автомобиль должен ехать "в натяг"

Чтобы уменьшить силу инерции на гололедице и иметь возможность быстрее остановить авто, следует максимально уменьшить обороты двигателя. Так можно избежать пробуксовки на скользких участках дороги. На небольших скоростях можно тормозить двигателем – достаточно только убрать ногу с акселератора.

3. Измените стиль управления

Желательно избегать частых перестроений из полосы в полосу. Руль в гололед возвращают не одним махом, а ступенчатым способом – 3-4 небольшими оборотами. При заезде в повороты нужно быть готовым к тому, что авто может понести в сторону. Поэтому следует максимально снизить скорость и входить в поворот на включенной передаче, как можно меньше нажимая на газ.

4. Тормозите двигателем

Правильное торможение во время гололеда – тогда, когда не срабатывает АБС. Не тормозите резко. Наоборот, стоит только постепенно давить тормоза. Как только есть ощущение, что машину несет, отпускайте. Если видно, что впереди скользкая дорога, используют импульсное торможение – многократно зажимайте и отпускайте тормоза. На спусках, узких дорогах и в жилых зонах стоит катиться на авто с включенной передачей. Тогда вероятность того, что авто занесет, значительно ниже.

5. Увеличьте дистанцию и интервал

В любую секунду авто впереди или рядом может затормозить или уйти в занос. Но сразу остановить машину на гололедице, как правило, не получается. За правило нужно взять замедление хода за 20-30 метров перед пешеходными переходами. Нередко люди выбегают на них, когда остановить авто уже невозможно.

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