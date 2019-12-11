Хотя бы до весны: Жданов пояснил, почему закон о статусе Донбасса лучше не трогать

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что до новой "нормандской" встречи, которая может состояться весной 2020 года, нецелесообразно вносить изменения в закон о так называемом особом статусе Донбасса.

"Его нужно просто пролонгировать, чтобы соблюсти процедуру, о которой договорились в Париже", – сказал он OBOZREVATEL.

По словам эксперта, "судя по тем результатам, которые мы получили на парижском саммите, сейчас нет смысла вносить изменения в этот закон". "В этом законе мы все выписали, но он все равно не действующий, и действовать он не будет", – убежден Жданов.

Террорист "ДНР"

Как пояснил Жданов, причина состоит в том, что "мы не контролируем эту территорию, там не действует юрисдикция Украины". Таким образом, "что бы мы тут ни приняли, если закон не написали сами эти ребята так, как они хотят, они никогда не будут его выполнять", – убежден эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, во время "нормандского саммита" в Париже 9 декабря его участниками было подписано коммюнике, один из пунктов которого обязывает Украину пролонгировать на 1 год действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. 10 декабря депутатами парламентской фракции "Слуга народа" был зарегистрирован соответствующий законопроект.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!