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Александр Подобрий
Александр Подобрий
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Новая украинская ракета может бить на 450 километров – специалист по оружию

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Украина продолжает взятый ранее курс на развитие своей ракетной отрасли. С начала года уже стало известно об испытаниях "крылатой" противокорабельной ракеты "Нептун" и оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Кроме того, на подходе и их собрат ракетный комплекс "Ольха", который проходит последние испытания перед запуском в производство.

"Обозреватель" связался с экспертом в сфере военно-промышленных комплексов Украины, бывшим заместителем главы предприятия "Укроборонпром" Максимом Глущенко, который ответил на несколько актуальных вопросов.

- Хотел бы узнать ваше мнение по поводу развития ракетной отрасли в Украине. Вам нравится то, куда мы движемся последние несколько лет? В частности, как вы смотрите на перспективы "крылатой" ракеты "Нептун". Действительно ли она является идеальным сочетанием цены и качества, как утверждают?

- Ракетостроение можно назвать нашей традиционно сильной стороной. Украина славилась своими разработками и на сегодня этот потенциал сохранен. Впервые "Нептун" был представлен на выставке "Оружие и безопасность-2015". Этот проект от конструкторского бюро "Луч" позиционируется как полностью отечественная разработка. И это очень важно по нескольким причинам.

Во-первых, мы независимы от зарубежных подрядчиков. Во-вторых, нужно учитывать экономический аспект: мы вкладываем деньги в свои предприятия, в свою оборонку, даем рабочие места своим людям. Насколько мне известно, ракета имеет дальность полета 300 километров, она прошла часть испытаний, и они продолжаются.

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Разработчики говорят о возможности трех модификаций "Нептуна": корабельного, воздушного и наземного базирования. До запуска серийного производства никто ее цену не назовет, это могут быть только предварительные подсчеты и они, как правило, всегда далеки от реальности. Но отсутствие иностранных комплектующих – огромный плюс в том числе и в формировании себестоимости.

- А что думаете по поводу ОТРК "Гром-2"? Истерика, которая звучала из России после испытаний "Гром-2" оправдана? Это действительно настолько мощное оружие?

- Ракетный комплекс "Гром-2" вызвал в медиа и среде экспертов определенный ажиотаж. В основном из-за видеоролика, который был обнародован в начале этого года. Предполагается, что дальность действия "Грома-2" 280 км, но это когда речь ведется об экспортном варианте.

Есть данные, что при доработке комплекс может иметь дальность – около 450 км, называются и большие цифры. И это делает проект достаточно востребованным.

Силам, которые хотят видеть Украину слабой и беззащитной, конечно же даже сама возможность усиления всегда будет стоять поперек горла. Но почивать на лаврах нам точно еще не стоит.

Пока ракетная отрасль – одно из немногих направлений, где чувствуются ощутимые успехи. Но работы даже над этим проектом еще немало, а по другим отраслям хотелось хотя бы такой же динамики. Вектором развития должна стать ставка на собственные силы и потенциал своего ОПК.

- Как считаете, высоки ли шансы наладить в этом году производство ракетных комплексов "Ольха"?

- Учитывая, что проект находится под пристальным вниманием руководства государства, шансы на то, что уже в ближайшие годы "Ольха" начнет поступать на вооружение, достаточно высоки. В середине января президент Порошенко приказал в течение нынешнего года закончить испытания комплекса и запустить его в производство.

Не уверен, что это произойдет уже до конца 2018-го, но за полтора-два года это очень реально.

- Насколько остро сейчас стоит этот вопрос? Учитывая, что в "Ольхе" видят замену для устаревших "Точка-У". Этот комплекс может стать решением проблемы?

- Советские ракетные комплексы "Точка-У" и реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" действительно безнадежно устарели, как физически, так и морально, израсходовали свой ресурс. Уже никто не даст гарантии, что они будут долетать до целей и поражать их.

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Было решено, что на смену им придет комплекс "Ольха" с управляемой ракетой калибра 300 мм на базе модернизированной пусковой установки РСЗО "Смерч".

Основное преимущество нового оружия – точность попадания. Модернизированные снаряды имеют систему коррекции траектории во время полета. По официальным данным, во время испытаний выпущенные ракеты имели отклонение до 15 метров, а дальность поражения цели до 120 км. Это хороший результат.

- Если все эти наработки поступят на вооружение ВСУ, то наши силы с Россией выровняются? Или разрыв слишком велик?

- Нельзя сравнивать военный потенциал разных армий навскидку – у всех разная численность, боевой опыт, системы вооружений, подготовка и т.д. Например, армия РФ комплектуется из профессиональных военных и солдат срочной службы. А армия США полностью профессиональна, а значит ее бойцы более мотивированы.

В одной ситуации эффективной может быть армия одной страны, а в другой она будет уступать противнику. Поэтому сравнивать мощь армий отдельных государств нужно с определенной долей осторожности.

Простой "механический" подсчет больше подходит при сравнении отдельных образцов военной техники. Например, когда мы сравниваем скорость одной ракеты с другой или дальность их полета. А вот общий анализ "мощности армий" предполагает сложные методики, которые опираются на десятки, а иногда и сотни показателей.

Топ армий мира традиционно занимают три страны – США, Россия, Китай. Мы, по данным известного рейтинга Global Firepower, на 30-м.

Эти же страны, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), лидеры и по расходам на оборону. США тратит на эти цели $ 611 млрд, Китай $215 млрд, а Россия $69 миллиардов.

Поэтому, я бы не стал вести речь о том, чтобы кого-то "догнать и перегнать". Просто мы должны кропотливо и настойчиво выстраивать собственные вооруженные силы, разрабатывать новые виды вооружений. А сильная армия с современным вооружением и оснащением – как раз гарантия того, что условный противник, даже имея превосходство в людях и технике, сто раз подумает, прежде чем начинать боевые действия против такого государства.

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Автор
Александр ПодобрийАлександр Подобрий
Темы
ЭксклюзивВоенная помощь Украине
Персона
Максим Глущенко
Место
Украина
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