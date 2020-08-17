Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в организации поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове Галины Терещук.

Как сообщается на сайте спецслужбы, речь идет о бывшем сотруднике Национальной полиции.

"Оперативники установили местонахождение и во исполнение решения следственного судьи задержали злоумышленника", – сказано в сообщении.

СБУ задержала бывшего полицейского по подозрению в поджоге авто журналистки

Ему сообщили о подозрении по ч.3 ст.27 (соучастие в преступлении) и ч.2 ст.347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь 30 января, во Львове подожгли авто известной журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

В феврале правоохранители задержали подозреваемого в поджоге машины.

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