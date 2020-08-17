СБУ задержала организатора поджога авто журналистки во Львове.
Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в организации поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове Галины Терещук.
Как сообщается на сайте спецслужбы, речь идет о бывшем сотруднике Национальной полиции.
"Оперативники установили местонахождение и во исполнение решения следственного судьи задержали злоумышленника", – сказано в сообщении.
СБУ задержала бывшего полицейского по подозрению в поджоге авто журналистки
Ему сообщили о подозрении по ч.3 ст.27 (соучастие в преступлении) и ч.2 ст.347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса.
Следственные действия продолжаются.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь 30 января, во Львове подожгли авто известной журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.
В феврале правоохранители задержали подозреваемого в поджоге машины.
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