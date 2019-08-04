"Опять таблетки не выпил?" Азаров рассмешил сеть "очередным приступом маразма"

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, сбежавший из страны в 2014 году, назвал фашизмом нарисованный в Каменец-Подольске мурал с главой Директории УНР Симоном Петлюрой.

Свое возмущение политик высказал на странице в Twitter. "Вот этот фашизм, который сейчас возрождается в Украине", – заявил он.

"Вслед за Киевом, мурал с изображением Симона Петлюры появился в Каменец-Подольске. В городе, где боевики под предводительством этого самого Петлюры устроили еврейский погром, продолжавшийся три дня", – написал политик.

Николай Азаров Соцсети

Мурал с Петлюрой в Каменец-Подольске PRESS-ЦЕНТР

"Азиров, ты идиот! Учи украинскую историю!" "У старого очередной приступ маразма. Это как нужно тупануть, что бы Петлюру назвать фашистом?" "Фашизм на сегодня называется рашизм", "Опять таблетки не выпил?" "Не завидуй, твоего портрета даже на курятнике не нарисуют", – ответили Азарову в комментариях.

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Вот этот фашизм, который сейчас возрождается в Украине.



Вслед за Киевом мурал с изображением Симона Петлюры появился в Каменец-Подольске. В городе, где боевики под предводительством этого самого Петлюры устроили еврейский погром, продолжавшийся 3 дня. pic.twitter.com/v9Pb1wVPmi — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) August 4, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Служба внешней разведки рассекретила почти 350 архивных документов о деятельности Украинской Народной Республики в 1920-1930 годах, в частности об убийстве главы ее Директории Симона Петлюры.

Ранее на Кремль-ТВ разразились новой страшилкой о кровавом режиме Петлюры в 1928-1930 годах.

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