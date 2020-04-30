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30 апреля • обновлено в 12:12
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Операция "Баум" 2.0: журналистка раскрыла подробности аферы окружения Зеленского

4.6т
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Бизнесмен из России Борис Баум, который замешан в масштабной афере с медицинским грузом из Китая, получил украинское гражданство именно благодаря второму фигуранту коррупционной схемы – замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

Об этом во второй части своего расследования об операции "Баум" написала в Facebook журналистка Светлана Крюкова. Она подчеркнула, что предприниматель является претендентом на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине.

"Бизнесмен, делец, представитель "лужниковской группировки", до недавнего времени проживавший в Москве. Получил украинское гражданство при содействии Кирилла Тимошенко, который является секретарем штаба по противодействию эпидемии. И на которого была возложена функция по обеспечению государства средствами индивидуальной защиты, а также ПЛР и экспресс-тестами, дефицитными в Украине. Именно в этот момент свое плечо Кириллу подставил Баум, оказавшись в нужное время в нужном месте", – утверждает она.

Окружение Зеленского устроило масштабную аферу с медицинским грузом из Китая – журналистка

Окружение Зеленского устроило масштабную аферу с медицинским грузом из Китая – журналистка

Крюкова подчеркнула, что часть товаров, которые перевозили сначала Боинги SkyUp, а потом и самолетом "Мрия", предназначались для коммерческих сетей. Теперь скандал набирает обороты, поэтому президенту Владимиру Зеленскому рано или поздно придется ответить на ряд неудобных вопросов.

"Кто и когда принял решение о перевозке коммерческих грузов вместе с грузами, предназначенными для медучреждений? Почему до вчерашнего дня нам никто не сказал, что этими самолетами, на которых так сильно пиарится президент, везут коммерческие грузы? Которые сбываются в украинских сетях. По завышенной цене. По какой причине не раскрыта структура расходов? Иными словами, какое количество грузов и кем оплачивается для нужд медицинских учреждений и коммерческих сетей?" – отмечает она.

Чартерные грузы из Китая

Чартерные грузы из Китая

Крюкова также поинтересовалась, почему из-за организованной аферы товары, которые поступают для потребностей украинской медицины, передаются без каких-либо транспортных документов. А товары из Китая не проходят лабораторные анализы.

Не известно и то, существуют ли на такие грузы сертификаты качества и соответствия, подтвержденные в Украине.

"Или это фуфел? А если так, то вам не стыдно пиариться на этой ху*не? И какая роль господина Баума во всей этой истории?" – добавила она.

По ее словам, часть тестов, полученных из Китая, оказались невалидными, а значит за это кто-то заплатил.

"И кто наконец оплачивает транспортировку? Государство, коммерческие сети, конкретные меценаты или все вместе в складчину? Если это так в каких долях?" – подытожила Крюкова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 23 апреля в Украину прибыл самолет "Мрия" АН-225 с медицинским грузом из Китая. Он доставил украинцам средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки и защитные костюмы. Глава государства Владимир Зеленский лично встретил борт.

  • Журналистка Светлана Крюкова заявила, что окружение президента в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая. Речь шла и о "Мрие".

  • В то же время народный депутат Александр Герега (депутатская группа "За будущее") предложил мэру Киева Виталию Кличко покупать маски и другие медицинские товары в гипермаркетах "Эпицентр", совладельцем которых он является.

  • В письме он указал, что недавно самолет "Мрия" уже доставил большую партию таких товаров.

  • Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко признался, что на самолете "Мрия", который доставил в Украину медицинские товары и через который в сети разгорелся скандал, часть груза была гуманитарной, а другая – приобретена на средства коммерческих структур для продажи.

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Автор
Марина Лисничук
Персоны
Владимир Зеленский Кирилл Тимошенко Светлана Крюкова
Место
Украина
Теги
Офис президента скандалы самолет
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
почему вся русская питоросня лезет в Украину??? что путин за яйца взял???? запретить российским бизнесменам, политика, олигархам и т п. чепушилам, выдавать украинское гражданство!!!! Зеля ты услышал нас?
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