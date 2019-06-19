"Опер ехал пьяный в хлам": подробности ДТП с семьей на Херсонщине

Сотрудник полиции, ставший участником смертельного ДТП с семьей на Херсонщине, якобы управлял авто в состоянии алкогольного опьянения.

О деталях ЧП сообщил в Facebook волонтер и блогер Роман Синицын. "Пьяный в хлам м...р вчера убил семью в Херсонской области. Зовут его – Калинин Евгений Александрович. Работает старшим опером в Крымском ГУНП, а до этого работал в Каланчакском райотделе области", – отметил он.

Синицын утверждает, что от освидетельствования работник полиции отказался. Он также добавил, что отец полицейского – бывший руководитель полиции Херсонщины Александр Калинин.

ДТП с участием полицейского под Херсоном

Facebook Романа Синицына

Ранее в ГУНП Крыма сообщали, что полицейский совершил ДТП вне службы на собственном автомобиле BMW. В декларации Евгения Калинина за 2018 год транспортного средства не значится.

Напомним, что авария с участием полицейского произошла 18 июня на трассе Скадовск – Каховка. По предварительной информации, водитель BMW совершал обгон и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗом.

В итоге погиб водитель ВАЗа, его жена и 10-летняя дочка. Сам полицейский получил травмы и был госпитализирован. Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушений правил безопасности дорожного движения). Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы. Дело ведет Государственное бюро расследований.

ДТП с участием полицейского под Херсоном

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня в с. Магдалиновка Херсонской области произошло ДТП, в котором погиб водитель и двое детей в возрасте 4 и 16 лет. Легковой автомобиль, в котором находились люди, слетел в канал.

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