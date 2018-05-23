23 мая 2014-го - четыре года назад. Первый бой батальона "Донбасс" под Карловкой, второй бой и первые потери 93-й бригады под Золотым Колодязем, первый бой 30-й бригады в Рубежном. В этих боях четыре года назад пали смертью храбрых 10 украинских героев. Никто еще ничего не знал, ни у кого не было ни опыта, ни экипировки, но самые отчаянные пошли вперед.

Большинство из них родились и выросли на востоке Украины, были русскоязычными патриотами Украины, и сознательно пошли защищать Родину от российской агрессии. Они не хотели, чтобы их "осовобождали", они хотели сами строить свое будущее и они были готовы отдать свои жизни.

Николай Козлов - родился в Пермском крае России, жил в Донецкой и Запорожской областях

Василий Архипов - из Макеевки Донецкой области

Олег Ковалишин - из Бахмута Донецкой области

Алексей Мирошниченко - из Донецка

Позывной "Рябой" - из Донецка

Андрей Абросимов - из Днепропетровской области

Юрий Ситяев - родился в Донецке

Андрей Дерило - из Днепропетровской области

Сергей Ярошенко - из Черкасской области

Александр Ковальчук - из Житомирской области

Они верили. И отдали свои жизни, чтобы Украина победила.