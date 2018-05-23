УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
ЖурналистВсе статьи автора

Они не хотели, чтобы их "осовобождали"

24т

23 мая 2014-го - четыре года назад. Первый бой батальона "Донбасс" под Карловкой, второй бой и первые потери 93-й бригады под Золотым Колодязем, первый бой 30-й бригады в Рубежном. В этих боях четыре года назад пали смертью храбрых 10 украинских героев. Никто еще ничего не знал, ни у кого не было ни опыта, ни экипировки, но самые отчаянные пошли вперед.

Новости
Когда жители ОРДЛО начнут убивать каждого, кто зовет Путина...

Большинство из них родились и выросли на востоке Украины, были русскоязычными патриотами Украины, и сознательно пошли защищать Родину от российской агрессии. Они не хотели, чтобы их "осовобождали", они хотели сами строить свое будущее и они были готовы отдать свои жизни.

Николай Козлов - родился в Пермском крае России, жил в Донецкой и Запорожской областях

Василий Архипов - из Макеевки Донецкой области

Олег Ковалишин - из Бахмута Донецкой области

Алексей Мирошниченко - из Донецка

Позывной "Рябой" - из Донецка

Андрей Абросимов - из Днепропетровской области

Юрий Ситяев - родился в Донецке

Андрей Дерило - из Днепропетровской области

Сергей Ярошенко - из Черкасской области

Александр Ковальчук - из Житомирской области

Они верили. И отдали свои жизни, чтобы Украина победила.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Юрий БутусовЮрий Бутусов
Тема
Война на Донбассе
Источник
Источник:Facebook Юрия Бутусова
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
2
4
Смешно
0
Интересно
73
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Мало подохло этих пидоров хохложопых! Ох,мало!!!!
Ответить
0
2
2 из 11 ответов | показать все
АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Шматко Лидия, Хохлопомойная! Проявлять интеллигентность в общении с тупорылым хохлобыдлом - себя не уважать)))
Ответить
0
0
Шматко Лидия
Шматко Лидия
АнтибандЭровец, Бу га га ....... твою интелигентность, аж за сотню км.видно,школу хоть закончило?
Ответить
2
0

Наши блоги