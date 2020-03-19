В сети появилось видео из школы во временно оккупированном Крыму. На нем учительница заставила школьника в ОЗК разбирать и собирать автомат на скорость.

Ролик опубликовали на странице блога "Крымская жужелица" в Twitter. За кадром слышно, как педагог засекает время и укоряет ученика, что он не справился с заданием достаточно быстро (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Крыму детей заставили разбирать автомат в ОЗК Скриншот видео

"Крымская резервация. В школах общего режима Севастополя найдено чудодейственную защиту от коронавируса – разборка-сборка АК-74 в ОЗК. Ну, и побольше патронов", – с сарказмом отметил под видео автор поста, критикуя милитаризацию детей российскими оккупантами.

Кримська резервація. У школах загального режиму Севастополя знайдено чудодійний захист від коронавірусу — розбирання-збирання АК-74 в ОЗК. Ну, й побільше патронів. pic.twitter.com/u4QCfLEWng — Крымская Жужелица (@crimea2042) March 18, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы "ДНР" устроили очередную пропагандистскую массовую акцию с привлечением детей во временно окупированном Донецке. Они провели ее, несмотря на то, что в мире сейчас сворачивают все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

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