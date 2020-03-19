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19 марта • обновлено в 05:37
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Оккупанты в Крыму заставили школьников разбирать автомат в ОЗК

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В сети появилось видео из школы во временно оккупированном Крыму. На нем учительница заставила школьника в ОЗК разбирать и собирать автомат на скорость.

Ролик опубликовали на странице блога "Крымская жужелица" в Twitter. За кадром слышно, как педагог засекает время и укоряет ученика, что он не справился с заданием достаточно быстро (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Крыму детей заставили разбирать автомат в ОЗК

В Крыму детей заставили разбирать автомат в ОЗК

Скриншот видео

"Крымская резервация. В школах общего режима Севастополя найдено чудодейственную защиту от коронавируса – разборка-сборка АК-74 в ОЗК. Ну, и побольше патронов", – с сарказмом отметил под видео автор поста, критикуя милитаризацию детей российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы "ДНР" устроили очередную пропагандистскую массовую акцию с привлечением детей во временно окупированном Донецке. Они провели ее, несмотря на то, что в мире сейчас сворачивают все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Аннексия Крыма
Место
Украина Севастополь
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Крым Андрей
Крым Андрей
"... найдено чудодейственную защиту от..." Судя по неповторимому стилю написания, эта "жужелица" такая же "крымская", как я украинский. А средство действительно чудодейственное. Только не от короновируса, а от прыгучих чубатых мр@зей - пуля из АК в брюхо.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Крым Андрей, а, пардон, это просто корявые грамотеи из Обоза, не знающие ни русской, ни украинской грамоты, так перевели.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Животное прекрасное, а ты проверила тысячи посудомоек из Италии, Испании.
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сибирский ватник
сибирский ватник
И что в этом нового и интересного.В СССР в 60 70годах(когда я учился) был урок "ВОЕННОЕ дело.Учились разбирать,собирать автомат,пулемет,стрелять.Правда из карабина всего 3 раза дали стрельнуть а вот с мелкашки хоть сколько пали,никто патронов не считал.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
сибирский ватник, не понял в СА не был?
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