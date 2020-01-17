"Океан" арестовали по показаниям Игнатова, ранее обвиняемого в соучастии в рейдерских операциях ОПГ Капитошки

Николаевский судостроительный завод "Океан" был арестован на основании показаний бывшего помощника экс-народного депутата от БПП Оксаны Билозир – Игоря Игнатова, которого ранее задерживали по подозрению в бандитизме, рейдерстве в составе ОПГ "Капитошки", а также в хищениях.

Как сообщает Hubs, в Едином государственном реестре судебных решений только сейчас появилось определение Печерского районного суда города Киева (судья Белоцерковец О. А.) от 13.01.2020 г., из которого следует, что имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода "Океан" арестован в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований (ГБР). Про арест ходатайствовал старший прокурор группы прокуроров ОГПУ Гончаренко С.О. В частности, обвинение следствия и решение судьи строится на показаниях некоего гражданина Украины, данные о котором публично не раскрываются. По имеющейся в редакции информации, согласно материалам судебного дела, в качестве основного источника информации для ГБР выступает Игорь Игнатов.

Игорь Игнатов Hubs

Ранее издание "Цензор" указывало, что Игорь Игнатов может быть причастен к преступной деятельности так называемой ОПГ "Капитошка": "В 2009 году, его "подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — "известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины".

Позже, с помощью офшорной компании "Зонел Оперейшинз Лимитед" он пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом "Океан". Компанию "Зонел Оперейшинз Лимитед" связывают с российским олигархом Игорем Юсуфовым (экс-член совета директоров "Газпрома").

Напомним, 14.01.2020 г. в Офисе Генпрокуратуры отчитались об аресте имущества ПАО НСЗ "Океан". Но до сегодняшнего дня не было известно, на основании чего Печерский районный суд Киева принял такое решение.

Инвестор завода "Океан", николаевский предприниматель Василий Капацына заявил, что арест имущественного комплекса завода – очередная атака на предприятие олигарха из РФ Игоря Юсуфова. А Украина в контексте экономической конкуренции и гибридной войны РФ из-за агрессии россиян может навсегда потерять стратегическое предприятие страны.

По словам бизнесмена, ситуация с заводом связана с вопросом нацбезопасности и обороны Украины, поскольку, например, "строить военные корабли сегодня может только "Океан", поэтому на него и идет такая атака".

Также, по словам Капацыны, генпрокурора Руслана Рябошапку "ввели в заблуждение", а рейдеры руками правоохранителей пытаются заблокировать работу завода, сорвав планы Украины по восстановлению Военно-морского флота.

Кроме этого, к аресту "Океана" при сомнительных обстоятельствах может быть причастен депутат от "Слуги Народа" Вячеслав Медяник, переписку которого по вопросу завода "Океан" еще в октябре 2019 года зафиксировали журналисты. Переписка содержала упоминания двух наименований: "Океан" и "Сахар". По информации источника НикВести в НАБУ, с высокой долей вероятности речь могла идти о Николаевском судостроительном заводе "Океан" и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом "Океан" в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Позже связь переписки с судостроительным заводом "Океан" подтвердилась, и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверял журналистов, что руководство политсилы потребует показать скандальную переписку нардепа из "СН" Вячеслава Медяника с неким абонентом "Саша Яровой", чтобы проверить, нарушал ли тот депутатскую этику, и нет ли в его действиях коррупции.

По факту переписки Медяника САП открыла уголовное дело.

Как писали николаевские журналисты 08.09.2017 тогда помощник нардепа Оксаны Билозир Игорь Игнатов задерживался по делу о завладении и легализации около 40 млн грн средств госпредприятия "Укрхимтрансамиак".

"В частности, исполняющего обязанности директора ГП "Укрхимтрансаммиак" подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), двух руководителей частных предприятий, задействованных, по данным детективов, в схеме завладения средствами ГП и их дальнейшей легализации, подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины", – заявляли в НАБУ.

Также, по сообщениям СМИ, Игнатов может быть связан с Евгением Анисимовым ("Анисим"), находящемся в розыске.

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