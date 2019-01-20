''Одесса — это Украина!'' ''Нацкорпус'' потребовал отставки и суда над Трухановым

В воскресенье, 20 января, в Одессе прошла акция с требованием отстранения мэра города Геннадия Труханова и возбуждением против него уголовного производства.

Протест организован представителями партии "Национальный корпус". Как заявляется на странице одесской ячейки "Нацкорпуса" в Facebook, в демонстрации приняли участие около 200 человек.

Представитель политсилы Сергей Варламов сообщил, что они требуют от властей привлечь Труханова к уголовной ответственности.

facebook.com/politicalpartynationalcorpsodesa

facebook.com/politicalpartynationalcorpsodesa

facebook.com/politicalpartynationalcorpsodesa

"Из-за сложной криминогенной ситуации, которая сложилась в одесском регионе, у нас есть два требования к власти — отстранение Труханова от занимаемой должности и привлечение его к уголовной ответственности за все преступления, совершенные против украинского народа и одесситов", — отметил он.

Собравшиеся возле памятника Дюку де Ришелье зажгли фаеры, сигнальные огни. При этом указывается, что подобные акции были запланированы в ряде украинских городов: Днепр, Харьков, Херсон, Черкассы, Львов, Тернополь, Сумы, Ровно, Запорожье, Мариуполь, Кропивницкий, Полтава, Конотоп, Краматорск, Черновцы, Чернигов.

facebook.com/politicalpartynationalcorpsodesa

facebook.com/politicalpartynationalcorpsodesa

facebook.com/politicalpartynationalcorpsodesa

На Майдане Независимости в Киеве также прошла акция "SOS Одесса", сообщает Liga.net. Около двадцати представителей "Нацкорпуса" развернули баннер с надписью "SOS Одесса" и зажгли фаеры. Участники скандировали "Одесса — это Украина".

Фото: Ирина Шевченко/Liga.net

Как пояснили организаторы, их цель — обратить внимание правоохранительных органов на критическую ситуацию в Одессе.

Среди проблем, которые, по мнению НК, заслуживают внимания — нападения на участников общественных организаций, незаконная застройка побережья и разрушение исторического центра города.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Геннадий Труханов угодил в скандал с журналистом "Радио Свобода" Михаилом Штекелем, которого оттолкнул во время брифинга, когда тот пытался задать вопрос.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!