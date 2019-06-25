"Обжалованию не подлежит!" Суд вынес новое решение в деле Гандзюк

Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру продлили запрет на выезд за пределы этой области и самовольную смену проживания.
Такое решение 25 июня вынес Шевченковский районный суд Киева на открытом заседании относительно расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
Судья удовлетворил ходатайство прокурора и постановил, что подозреваемый в причастности к нападению на Гандзюк Мангер должен прибывать к следователям по первому требованию, уведомлять правоохранителей о смене проживания, сдать свой загранпаспорт и носить электронный браслет.
Владислав Мангер
Украинские новости
"Срок действия – до 3 августа 2019 года. Постановление обжалованию не подлежит", – подчеркнула Сарган.
Как писал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
15 февраля был внесен залог, и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
8 апреля Мангер был экстренно госпитализирован якобы из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо после того, как 5 апреля на него надели электронный браслет, но 12 апреля он уже засветился на работе.
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