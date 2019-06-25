"Обжалованию не подлежит!" Суд вынес новое решение в деле Гандзюк

Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру продлили запрет на выезд за пределы этой области и самовольную смену проживания.

Такое решение 25 июня вынес Шевченковский районный суд Киева на открытом заседании относительно расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора и постановил, что подозреваемый в причастности к нападению на Гандзюк Мангер должен прибывать к следователям по первому требованию, уведомлять правоохранителей о смене проживания, сдать свой загранпаспорт и носить электронный браслет.

Владислав Мангер Украинские новости

"Срок действия – до 3 августа 2019 года. Постановление обжалованию не подлежит", – подчеркнула Сарган.

Как писал OBOZREVATEL:

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