Обыски в Раде: выяснилась причина

Представители государственной охраны с собаками проверяют кулуары Верховной Рады Украины не с целью поиска взрывчатки.

Речь идет о дополнительной проверке в связи с повышенным уровнем угрозы. Об этом "Обозревателю" сообщила начальник пресс-центра Управления государственной охраны Дарина Басиста.

"Это комплекс превентивных мер. В соответствии с законом Украины об охране органов государственной власти, для обеспечения безопасности соответсвующих объектов, в том числе Верховной Рады, УГО проводит комплекс организационно-правовых, режимных, оперативно-разыскных и инженерно-технических мер", - пояснили в ведомстве.

Также она подчеркнула, что управление не может не принимать во внимание повышенный уровень угроз террористических актов, а также попытки дестабилизации ситуации в стране.

"Поэтому сейчас мы проводим дополнительные проверки на безопасность", - подытожила Басиста.

Как сообщал "Обозреватель", нардеп Надежда Савченко на той неделеякобы занесла в зал парламента три гранаты и пистолет.

Ее вывели из сессионного зала Верховной Рады, поскольку при ее участии возникла некая угрожающая ситуация.

Сама же Савченко позже рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.