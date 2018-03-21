Обыски на "Новой почте": экономист указал, кому приготовиться

Обыски в офисах "Новой почты" продемонстрировали, что даже компании, которые имеют выходы на высшее руководство государства могут стать следующими кандидатами на подобные проверки.

Об этом эфире ObozTV заявил экономический эксперт Максим Праздников.

"Как показывает конкретно эта ситуация, любое предприятие может стать следующим. Почему всплыл кейс с "Новой почтой", потому что очень большой общественный резонанс. На самом деле ничего сверхъестественного не произошло. Десятки, если не сотни предприятий, каждый день подвергаются такой проверке. Несмотря на принятый закон, который назвали "маски-шоу стоп". Есть комментарий со стороны "Новой почты", что люди в этом случае пришли без масок. То есть масок действительно не было, уже закон работает. Шоу правда сохранилось. Пришли достаточно корректно, людей с автоматами не было. Хотя бы в этом позитив есть", - подчеркнул он.

При этом экономист указал и на негативные моменты в этой проверке.

"С другой стороны, пришли в пятницу вечером, заблокировали работу центрального офиса. Вот некий гибрид того, что происходило ранее и сейчас, какой-то переходной период обысков происходит", - добавил Праздников.

Также он отметил, что подобные действие правоохранителей не способствуют улучшению инвестиционного климата.

"На самом деле достаточно надуманные причины, плохая коммуникация, достаточно некорректное донесение информации. Понятно, что это очень показательный случай, что если такие компании с прямым доступом к верхушке власти могут подвергнуться такого рода проверкам, значит никто не застрахован. Это также негативный пример и для большинства иностранных инвесторов", - подытожил экономист.

Как сообщал "Обозреватель", в ГПУ заявили, что обыски в офисах "Новой почты" связаны с подозрениями должностных лиц в неуплате налогов в особо крупных размерах.

Позже совладелец "Новой Почты" Вячеслав Климов в интервью ЭП сообщил, что правоохранительные органы во время проведения обысков в офисах компании изъяли 132 тысячи гривен.