Обворовывали больных ВИЧ/СПИД? Деркач рассказал, что грозит Шерембею и Шабунину

Главное следственное управление Национальной полиции увидело признаки уголовного преступления и открыло производство по расхищению международной технической помощи при участии Центра противодействия коррупции.

Как сообщил в Facebook, народный депутат Андрей Деркач, это произошло по его заявлению "на основании данных журналистов-расследователей". По его словам, за совершенные действия, если Нацполиция доведет дело до логичного завершения, основателям Центра противодействия коррупции Дмитрию Шерембею и Виталию Шабунину грозит от 7 до 12 лет заключения.

"В частности, они организовали схему по расхищению средств международной технической помощи через созданную Шерембеем БО "Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД" (ВЖЛ). В 2015–2017 гг. через подконтрольные ВЖЛ структуры прошло 142,9 млн долларов США", – сообщил Деркач.

Андрей Деркач Facebook Андрея Деркача

Он отметил, что также есть информация о том, что Шерембей и Шабунин лоббировали интересы коммерческих компаний при закупке медицинского оборудования и лекарств.

"Часть этих компаний – с признаками фиктивности и с отрицательной деловой репутацией", – сообщил народный депутат.

По мнению Деркача, Украина должна обратиться за помощью к США в расследовании этого дела.

"Поскольку использовались деньги правительства США, считаю, что следствие воспользоваться международно-правовой помощи в рамках действующих договоров", – резюмировал депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской области раскрыли схему хищения государственных средств у регионального филиала "Одесская железная дорога".

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