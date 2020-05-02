Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

OBOZREVATEL подал заявление в киберполицию по поводу хакерской атаки

3.3т
Читать материал на украинском

Киберполиция Украины приняла заявление редакции OBOZREVATEL о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.

Заявление было принято в субботу, 2 мая. Мощная DDoS-атака против нашего сайта началась 30 апреля около 22:00.

OBOZREVATEL подвергся DDoS-атаке

OBOZREVATEL подвергся DDoS-атаке

Сообщение о принятом киберполицией заявлении

Сообщение о принятом киберполицией заявлении

Скриншот

Подобных ударов сайт не испытывал за все 16 лет своей работы. Судя по всему, действует группа людей. Атаки фиксируются из разных стран, характер и направленность которых все время меняются, чтобы было труднее определить их настоящий источник: Германия, Польша, Венгрия, США, Нидерланды, Китай, Южная Корея.

Хакеры постоянно пытаются найти "слабые точки" на сайте, используя после отражения нападений новые приемы.

OBOZREVATEL считает, что причиной атак могут быть обличительные публикации о ввозе в Украину защитных костюмов, санитайзеров, тестов для диагностики коронавируса и медицинского оборудования на чартерных рейсах из Китая.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Место
Украина
Теги
СМИ Киберпреступность киберполиция Кибератака
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
3
Смешно
12
Интересно
12
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дзядук Ольга
Дзядук Ольга
Впрдовж останніх двох-трьох днів окремі блоги і новини з критикою діючої влади не грузяться, коментар залишити неможливо, ви в курсі?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги