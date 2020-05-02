OBOZREVATEL подал заявление в киберполицию по поводу хакерской атаки

Киберполиция Украины приняла заявление редакции OBOZREVATEL о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.

Заявление было принято в субботу, 2 мая. Мощная DDoS-атака против нашего сайта началась 30 апреля около 22:00.

OBOZREVATEL подвергся DDoS-атаке

Сообщение о принятом киберполицией заявлении Скриншот

Подобных ударов сайт не испытывал за все 16 лет своей работы. Судя по всему, действует группа людей. Атаки фиксируются из разных стран, характер и направленность которых все время меняются, чтобы было труднее определить их настоящий источник: Германия, Польша, Венгрия, США, Нидерланды, Китай, Южная Корея.

Хакеры постоянно пытаются найти "слабые точки" на сайте, используя после отражения нападений новые приемы.

OBOZREVATEL считает, что причиной атак могут быть обличительные публикации о ввозе в Украину защитных костюмов, санитайзеров, тестов для диагностики коронавируса и медицинского оборудования на чартерных рейсах из Китая.

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