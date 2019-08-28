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Обмен заключенными между Украиной и РФ внезапно перенесли: что произошло

1.3т Читать материал на украинском

Дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится на неопределенный срок.

Такое заявление сделал правозащитник россиян, находящихся в украинских тюрьмах, передает ТАСС.

"Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг", - отметил он.

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская сторона подтвердила информацию насчет возможного обмена с Украиной в ближайшее время. Об этом же заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Стороны обсуждают схему обмена 33 на 33. Среди тех, кого могут вернуть Украине — Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а также кто-то из пленных моряков.

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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Что и следовало ожидать, "зеле" нужны не заложники, ему нужны аплодисменты.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Никто не хочет возвращаться на украину!
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Dell Alex
Dell Alex
А я знаю, что это за силы )))) Это личная глупость самого Зе )))
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