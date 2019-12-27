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27 декабря • обновлено в 15:51
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Обмен пленными "всех на всех": названы риски для Украины

1.2т
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Любой гражданин Украины в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей рискует попасть в списки на обмен пленными, потому процесс обмена "всех на всех" может затягиваться бесконечно.

Об этом рассказал в эфире ObozTV военный эксперт Олег Жданов, комментируя новый обмен пленными, анонсированный на 29 декабря.

"Сегодня быстро выносятся приговоры, и мы будем обменивать осужденных, а не подозреваемых. Это с точки зрения юриспруденции очень правильный поступок. Мы отдадим людей, которые будут уже наказаны за свои преступления", – отметил эксперт.

Жданов считает, что обмен в формате "всех на всех" не успеют подготовить к 29 декабря. По его словам, со стороны Российской Федерации, которая прикрывается самопровозглашенными "республиками", список людей на обмен может быть бесконечным.

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"Любой гражданин Украины, который оказался на оккупированной территории, может быть включен в список на обмен. Ему могут предъявить любые обвинения. Напомню, что все предыдущие обмены тоже проходили под лозунгом "всех на всех", но не успевали мы завершить очередной обмен, как вновь появлялся список с остальными лицами, которые подлежат обмену. Потому, к сожалению, тут песня бесконечная", – подчеркнул он.

По мнению Жданова, прекратить это можно одним политическим решением – "признать Российскую Федерацию стороной конфликта и вести прямые переговоры с нашим официально признанным врагом без каких-либо посредников, с помощью международного сообщества и при использовании международного права".

Военный эксперт также отметил, что РФ толкает Украину на прямые переговоры с Донецком и Луганском," пытаясь хоть как-то легализовать эти самопровозглашенные новообразования", хотя решения об обмене принимаются в Кремле.

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"Юридически мы не можем идти на такие шаги, для нас это очень невыгодно. Дело в том, что мы таким образом легализуем эти "республики". Мы до сих пор не определили их статус… Если мы начинаем с ними разговор, то тогда мировое сообщество действительно будет верить словам Путина, что в Украине существует внутренний гражданский конфликт. Это цель президента России – убедить весь мир, что у нас гражданская война", – заключил он.

Обмен пленными "всех на всех": названы риски для Украины

novostidnja.ru

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Обмен пленными Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Олег Жданов
Место
Украина
Теги
военнопленные ОРДЛО
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