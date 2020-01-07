Опубликован список 44 пленных, которых Украина передала "Л/ДНР"

Появился список первых 44 человек, которых Украина выдала террористическим "Л/ДНР" в ходе большого обмена пленными 29 декабря 2019 года.

В этом перечне 27 граждан Украины, 14 граждан РФ, два гражданина Беларуси и один гражданин Бразилии. Фамилии обнародовали журналисты "Слідство.Інфо".

"Кроме боевиков и предателей, мы обнаружили в этом перечне немало лиц с чисто уголовными преступлениями, которые произошли за пределами зоны боевых действий и не имеют отношения к войне. Информацию о них мы обнародуем в следующей публикации", – добавили в статье.

Кого Украина передала "Л/ДНР": список lenta.ua

Кого выдали "Л/ДНР"

Граждане Украины:

1. Эдуард Бондаренко, фигурант дела об убийстве украинского контрразведчика, полковника Александра Хараберюша;

2. Сергей Пастухов, фигурант дела об убийстве полковника СБУ Хараберюша;

3. Аббасов Рустам Нуридин Оглы, по данным следствия, готовил теракт в Мариуполе;

4. Сергей Петриков, по данным следствия, готовил теракт в Мариуполе;

5. Марина Ковтун, фигурант дела о взрыве в харьковском пабе "Стена";

6. Вячеслав Чумак, фигурант дела о терактах на железной дороге возле Харькова;

7. Владимир Дворников, обвиняемый по делу о взрыве на шествии в Харькове;

8. Сергей Башлыков, обвиняемый по делу о взрыве на шествии в Харькове;

9. Виктор Тетюцкий, обвиняемый по делу о взрыве на шествии в Харькове;

10. Игорь Джадан, обвиняемый в сепаратизме и причастности к терроризму, участник антимайдана в Харькове;

11. Вячеслав Евтухов, дело о "харьковских партизанах";

12. Сергей Веселов, дело о "харьковских партизанах";

13. Дмитрий Волошко, дело о "харьковских партизанах";

14. Константин Калашников, фигурант дела о взрыве моста на железной дороге в Одесской области;

15. Владислав Долгошея, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;

16. Руслан Долгошея, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;

17. Николай Казанский, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;

18. Олег Мазур, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;

19. Николая Селятенко, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;

20. Николай Дубина, фигурант дела о взрыве на железной дороге в Запорожской области;

21. Катерина Фотьева, фигурант дела о терактах в Одессе;

22. Александр Шевцов, фигурант дела о терактах в Одессе;

23. Игорь Удовенко, фигурант дела о терактах в Одессе;

24. Евгений Подмазко, фигурант дела о терактах в Одессе;

25. Владимир Грубник, фигурант дела о взрыве возле одесского управления СБУ;

26. Мирослав Мельник, фигурант дела о взрыве автомобиля в центре Одессы;

27. Николай Рубан, фигурант дела о взрыве на блокпосту украинских военных.

Граждане России:

28. Валерий Гратов, полковник, террорист;

29. Лариса Чубарова, известная как террористка Тереза;

30. Александр Дакар, в 2017 году пытался убить добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева;

31. Руслан Гаджиев, террорист;

32. Олег Доронин, террорист;

33. Владислав Макаров, фигурант дела о шпионаже;

34. Шамиль Мулиев, террорист;

35. Сергей Петров, террорист;

36. Мурат Джимиев, фигурант дела о попытке теракта возле Верховной Рады в 2017 году;

37. Василий Кусакин, террорист;

38. Николай Покусаев, террорист;

39. Евгений Шаталов, боевик;

40. Максим Сливко, фигурант дела о попытке теракта в Киеве в 2015 году;

41. Анатолий Бусыгин, фигурант дела об убийстве в Мариуполе.

Граждане Беларуси:

42. Дмитрий Новиков, террорист;

43. Олег Ткачук, участник событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Гражданин Бразилии:

44. Рафаэль Лусварги, террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек. "Л/ДНР" выдали 124 человека.

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