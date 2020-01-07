Опубликован список 44 пленных, которых Украина передала "Л/ДНР"

Появился список первых 44 человек, которых Украина выдала террористическим "Л/ДНР" в ходе большого обмена пленными 29 декабря 2019 года.
В этом перечне 27 граждан Украины, 14 граждан РФ, два гражданина Беларуси и один гражданин Бразилии. Фамилии обнародовали журналисты "Слідство.Інфо".
"Кроме боевиков и предателей, мы обнаружили в этом перечне немало лиц с чисто уголовными преступлениями, которые произошли за пределами зоны боевых действий и не имеют отношения к войне. Информацию о них мы обнародуем в следующей публикации", – добавили в статье.
Кого Украина передала "Л/ДНР": список
lenta.ua
Кого выдали "Л/ДНР"
Граждане Украины:
1. Эдуард Бондаренко, фигурант дела об убийстве украинского контрразведчика, полковника Александра Хараберюша;
2. Сергей Пастухов, фигурант дела об убийстве полковника СБУ Хараберюша;
3. Аббасов Рустам Нуридин Оглы, по данным следствия, готовил теракт в Мариуполе;
4. Сергей Петриков, по данным следствия, готовил теракт в Мариуполе;
5. Марина Ковтун, фигурант дела о взрыве в харьковском пабе "Стена";
6. Вячеслав Чумак, фигурант дела о терактах на железной дороге возле Харькова;
7. Владимир Дворников, обвиняемый по делу о взрыве на шествии в Харькове;
8. Сергей Башлыков, обвиняемый по делу о взрыве на шествии в Харькове;
9. Виктор Тетюцкий, обвиняемый по делу о взрыве на шествии в Харькове;
10. Игорь Джадан, обвиняемый в сепаратизме и причастности к терроризму, участник антимайдана в Харькове;
11. Вячеслав Евтухов, дело о "харьковских партизанах";
12. Сергей Веселов, дело о "харьковских партизанах";
13. Дмитрий Волошко, дело о "харьковских партизанах";
14. Константин Калашников, фигурант дела о взрыве моста на железной дороге в Одесской области;
15. Владислав Долгошея, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
16. Руслан Долгошея, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
17. Николай Казанский, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
18. Олег Мазур, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
19. Николая Селятенко, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
20. Николай Дубина, фигурант дела о взрыве на железной дороге в Запорожской области;
21. Катерина Фотьева, фигурант дела о терактах в Одессе;
22. Александр Шевцов, фигурант дела о терактах в Одессе;
23. Игорь Удовенко, фигурант дела о терактах в Одессе;
24. Евгений Подмазко, фигурант дела о терактах в Одессе;
25. Владимир Грубник, фигурант дела о взрыве возле одесского управления СБУ;
26. Мирослав Мельник, фигурант дела о взрыве автомобиля в центре Одессы;
27. Николай Рубан, фигурант дела о взрыве на блокпосту украинских военных.
Граждане России:
28. Валерий Гратов, полковник, террорист;
29. Лариса Чубарова, известная как террористка Тереза;
30. Александр Дакар, в 2017 году пытался убить добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева;
31. Руслан Гаджиев, террорист;
32. Олег Доронин, террорист;
33. Владислав Макаров, фигурант дела о шпионаже;
34. Шамиль Мулиев, террорист;
35. Сергей Петров, террорист;
36. Мурат Джимиев, фигурант дела о попытке теракта возле Верховной Рады в 2017 году;
37. Василий Кусакин, террорист;
38. Николай Покусаев, террорист;
39. Евгений Шаталов, боевик;
40. Максим Сливко, фигурант дела о попытке теракта в Киеве в 2015 году;
41. Анатолий Бусыгин, фигурант дела об убийстве в Мариуполе.
Граждане Беларуси:
42. Дмитрий Новиков, террорист;
43. Олег Ткачук, участник событий 2 мая 2014 года в Одессе.
Гражданин Бразилии:
44. Рафаэль Лусварги, террорист.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек. "Л/ДНР" выдали 124 человека.
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