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''Оба с инфарктом'': выяснились душераздирающие факты об убийстве двух студенток в Харькове

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Родители убитых в Харькове турецких студенток очень тяжело переживают гибель дочерей. Они уже прибыли в Украину, чтобы пообщаться с полицией и забрать тела.

Как рассказал консул, родители 22-летней Йылдыз, когда узнали о ее смерти, попали оба в больницу с инфарктом. У них еще есть младший сын, пишет "Сегодня".

А погибшая 20-летняя Зейна была единственным ребенком в семье.

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Убитые в Харькове студентки

Убитые в Харькове студентки

Выяснилось, что бывший парень преследовал Йылдыз, когда она жила в Турции, и поехал за ней в Украину, где тоже не давал покоя.

"Уголовное дело, когда закончится? В течение нескольких недель, может месяц. Скорее всего, что это уголовное дело направят в Турцию, и Турция дальше уже будет принимать окончательное расследование и меру пресечения. И суд будет, конечно, в Турции. Я думаю – затягивать с этим долго не будут. Преступление практически раскрыто", – пояснил почетный консул Турции в Харькове Владимир Белый.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции 5 января задержали подозреваемого в жестком убийстве двух студенток в Харькове 22-летнего Цокмеза Гусна Цана.

Он уехал с Украины, вероятно, после совершения, так как на территорию Турции прибыл 2 января.

Место
УкраинаХарьков
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