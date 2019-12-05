Новый скандал со "Слугой народа": депутат "пригрела убийцу"

Скандалы в команде “Слуги народа” и президента Владимира Зеленского происходят с завидным постоянством. И вот новый виток: выяснилось, что официально оформленный помощник нардепа Анны Бондарь ранее был осужден за убийство и приговорен к 14 годам лишения свободы.

Что известно о резонансном деле, как такое стало возможным — в материале OBOZREVATEL.

Анна Бондарь прошла в Раду после победы на 220-м мажоритарном округе в Киеве. Архитектор и чиновница со своеобразной репутацией (но об этом позднее) рвалась во власть от партии “Слуга народа”. Как и другие "слуги" — позиционируя себя "новым лицом, нацеленным на глобальные изменения". Однако все оказалось не так гладко.

Народный депутат Анна Бондарь

В сегодняшней публикации о первом "скелете" народной избранницы — ее ближайшем помощнике.

У депутата Бондарь два помощника-консультанта, которые работают на постоянной основе и с которыми заключен трудовой договор, то есть получают зарплату. Обычно это наиболее доверенные лица.

Информация, которую прислали в редакцию OBOZREVATEL, шокировала: анонимный источник сообщил, что один из помощников депутата был судим за убийство.

Вот что выяснилось. Виталий Запорожец действительно официально числится помощником нардепа Бондарь, а в 2011 году он застрелил человека.

В селе Семиполки Броварского района Киевской области 35-летний Виталий Запорожец расстрелял из охотничьего ружья начальника Калитянского поселкового участка милиции Николая Симоненко.

По словам очевидцев, действие разворачивалось на летней площадке местного бара. Виталий выпивал с друзьями, а потом произошла ссора с милиционером. И все могло бы на этом закончиться, но нет.

Виталий пошел домой, взял там ружье, вернулся и выстрелил в упор в правоохранителя. После этого скрылся с места преступления и прятался, пока его не задержали.

37-летний майор милиции, начальник Калитнянского поселкового отдела внутренних дел Симоненко был убит выстрелом из охотничьего ружья возле кафе в селе Семиполки. Ммилиционер якобы сделал замечание Запорожцу относительно его поведения.

В одном из постановлений Броварского межрайонного суда говорится, что обвиняемый на момент совершения убийства работал охранником в госконцерне "Укрспецэкспорт". На момент совершения преступления (убийства сотрудника милиции) Запорожец не был судим, однако дважды привлекался к уголовной ответственности.

Запорожец совершил тяжкое преступление

Один из очевидцев тех событий говорит, что Виталия взяла под крыло одна из националистических политсил и это "обнадежило" обвиняемого.

По словам нашего собеседника, из Запорожца стали "делать" борца с режимом. Подключились активисты из числа "свободовцев", подтянули местных жителей и заявили о "ментовском произволе".

Поддержка Запорожца "Український тиждень"

"Превышений и нарушений со стороны милиции в то время было немало – это не секрет. Однако в случае с Запорожцем была чистая уголовка. Село, мужик "под мухой", ссора, пошел за ружьем. Застрелил человека, а потом сбежал – более того, спрятался! Смелый, говорите? Какой там борец с режимом! Я не стою грудью за застреленного "мента", но убийство есть убийство. Нарушил закон – отвечай. Тем более, что и сам Запорожец признался что стрелял. Но подключились "свободовцы", начали накачивать местных и понеслось" – эмоционально рассказывает собеседник OBOZREVATEL.

Виталий Запорожец в зале суда

Однако несмотря на поднявшийся шум, суд вынес жесткий приговор. В июне 2012 года Запорожцу дали 14 лет лишения свободы по статье "Умышленное убийство" (максимальный - 15).А в сентябре 2013-го Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил этот приговор в силе.

Этой же осенью начался Евромайдан, а уже в феврале 2014-го Виталий Запорожец... оказался на свободе. Как так получилось?

Дело в том, что на волне Революции Достоинства осужденного за умышленное убийство каким-то образом включили в списки... политузников, которых было "предписано" немедленно освободить.

Постановление Рады от 24.02.2014 года

"Поручить Министерству внутренних дел Украины и Генеральной прокуратуре Украины, в связи с отсутствием в действиях лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, состава преступления (правонарушения), безотлагательно обеспечить прекращение уголовных и административных дел в отношении этих лиц", – сказано в Постановлении.

Таким образом осужденный за умышленное убийство уже через два дня, 26 февраля, оказался на свободе.

А на следующий день были приняты изменения в Закон "О применении амнистии в Украине" относительно полной реабилитации политзаключенных. Первым в списке был как раз Запорожец.

Виталий Запорожец после тюрьмы Gazeta.ua

Так убийца был реабилитирован как политузник. И вот сейчас Запорожец всплыл помощником народного депутата от политсилы, одержавшей сокрушительную победу на выборах и которую сейчас сотрясают скандалы.

Стоит ли удивляться таким помощникам с преступным бэкграундом? Не уверен. Тем более, что законопослушность нардепа Бондарь теперь тоже под вопросом.

Но об этом и о том, что же еще скрывает депутат – в нашей следующей публикации.

(Продолжение следует...)

В какие скандалы попали "слуги народа":

В сети опубликовали переписку народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Кабанова с прокурором из Запорожья, с которым он якобы активно "решал" дела.

Нардеп Ирина Борзова вплоть до августа 2019 года зарабатывала на оккупированных территориях.

САП открыла уголовное производство после обнародования скандальной записи разговора якобы между нардепом Юрием Корявченковым (Юзик) и полицией Кривого Рога.

Нардеп Богдан Яременко во время голосований переписывался с несколькими женщинами, а в один момент и вовсе начал заказывать проститутку. После публикации аморальных переписок в СМИ, Яременко даже не извинился, а бросился угрожать журналистам уголовными делами.

У народного депутата от "СН" Андрея Богданца нашли судимость за избиение человека. При этом оказалось, что "слуга народа" является еще и должником по алиментам.

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