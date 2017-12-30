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Новый год за границей: в деле сына Авакова случился новый поворот

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Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение Соломенского райсуда Киева об отмене обязательства подозреваемого сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра носить электронный браслет.

Об этом пишут "Украинские Новости" со ссылкой на САП.

Ведомство подало жалобу в Апелляционный суд Киева. Когда будут рассматривать апелляцию, пока неясно.

21 декабря Александр Аваков сообщил САП и НАБУ, что запланировал выезд в Италию и намерен находиться там до 14 января 2018 года.

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26 декабря Соломенский райсуд отменил обязательство Александра носить электронный браслет.

19 декабря Апелляционный суд Киева снял арест с имущества Авакова-младшего.

Как сообщал "Обозреватель", Национальное антикоррупционное бюро 31 октября провело обыски у сына министра.

Авакова-младшего подозревают в соучастии в растрате более 14 млн грн госсредств при закупке рюкзаков для нужд МВД.

В 2015 году в сети появилась видеозапись, на которой человек, похожий на Александра Авакова, договаривается с якобы заместителем министра Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений МВД еще до проведения тендера.

Следствием установлено, что закупочная цена рюкзаков, которая значилась в договоре, - 2900 гривен, но реальная их стоимость составляла 500 гривен. Часть рюкзаков была пошита в тюрьме, и их себестоимость составляет около 100 грн.

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Темы
КриминалБорьба с коррупцией в Украине
Персоны
Александр АваковАрсен Аваков
Место
Украина
Объекты
Министерство внутренних дел УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратураСоломенский судКиев
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