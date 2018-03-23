"Новичок" может убить миллионы: создатель яда предупредил об опасности

Около 120 килограммов яда "Новичок" достаточно для того, чтобы убить несколько миллионов человек.

Конвенция не запрещает научно-исследовательских работ с веществом и его накопление для испытаний, заявил ученый Вил Мирзаянов, который считается одним из создателей "Новичка", передает "Сегодня".

"Можете себе представить: если это 120 килограммов А-230 – то этого достаточно, чтобы убить несколько миллионов человек!" - отметил он.

По словам Мирзаянова, "Новичок" - это оружие следующего поколения.

"На этой основе можно было получить, и получили, гораздо более токсичные отравляющие вещества. И они уже в твердом состоянии. В этом отношении работы не остановились, работы продолжаются, и ничего хорошего в этом нет", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Британии приоткрыли тайну яда "Новичок".