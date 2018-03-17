Новая военная операция в Украине: появилась бурная реакция "ДНР"

"Полпред" террористической "ДНР" на Минских переговорах Денис Пушилин заявил, что переход Украины с формата АТО на операцию Объединенных сил существенно не повлияет на ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что закон о реинтеграции Донбасса якобы легализует карательные меры против сторонников оккупантов, сообщают РИА "Новости".

"Новая операция принципиально ничего не изменит в ситуации с безопасностью. Здесь необходимо понимать, для чего это делается и на основании чего. Новая операция Объединенных сил основывается на законе о реинтеграции Донбасса, который не имеет ничего общего с мирными намерениями", — сказал Пушилин.

Представитель террористов также добавил, что, по его мнению, закон о реинтеграции легализует преступные действия украинской армии, в частности, "обстрелы мирных граждан, разрушения инфраструктуры, задержание людей, пытки, грабежи и так далее".

Кроме того, Пушилин подчеркнул, что и распределение полномочий, и создание новых структур также не должны принести изменений.

"Перераспределение полномочий и создание каких-то новых структур не внесут никаких изменений в общую ситуацию, поскольку им просто вменили в полномочия все то, что раньше происходило и без каких-либо законов", — сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", 16 марта президент Украины Петр Порошенко посетил поселки Катериновка и Золотое на линии разграничения в Луганской области.