'Нормандская' встреча может вновь не состояться: Климкин назвал причину

Встреча советников лидеров "нормандской четверки", которая была перенесена с 28 августа на начало сентября, может не состояться.

Большие надежды следует возлагать на встречу министров иностранных дел стран-членов "нормандской четверки". Такое мнение в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, причиной отмены встречи советников может быть ожидание Кремля результатов выборов президента США, которые запланированы на 3 ноября текущего года. "Путин и вообще российское руководство ожидает результатов выборов в Соединенных Штатах, и договариваться они собираются с коллективным Западом", – сказал экс-министр.

Вместе с тем он напомнил об анонсированной министерствами иностранных дел Украины и Германии встрече глав МИД "нормандской четверки".

"Очень надеюсь, что если такая встреча будет, то она будет с конкретной повесткой дня и с конкретными результатами. И, конечно, министры иностранных дел – это политический уровень, который заложит или, соответственно, не заложит основу", – резюмировал он.

Полную версию блиц-интервью с Павлом Климкиным читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, 25 августа стало известно о том, что встреча советников глав государств в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе, которая была назначена на 28 августа в Париже, отменена. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что встреча состоится в начале сентября.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram