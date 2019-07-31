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Ночью в Крыму произошел мощный взрыв: "власти" скрывают

1.9т Читать материал на украинском

Жители оккупированной Евпатории ночью услышали взрыв, грохот которого распространился в разные части города.

Пользователи соцсетей пишут о "сильнейшем взрыве" в районе улиц Санаторская и Кирова, сообщают "Примечания".

"Около 23 часов, район Аттракционы, был хорошо слышен взрыв, а потом с сиренами проехало не менее пяти машин", — сообщает один из пользователей крымского сегмента Facebook.

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Евпатория

Евпатория

Примечания

"Где-то возле нас рвануло... Я в районе катка, милиция пожарные промчались", — написала Светлана Иванченко в группе "Подслушано Евпатория" в ВК.

"Взрыв был сильный, слышно было хорошо на дачах за ГАИ", — сообщила Марина Тимчук.

При этом жители Евпатории не знают причины возможного взрыва, а официальной информации по инциденту от городских служб и МЧС не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму забили тревогу из-за новой катастрофы.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
взрыв
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