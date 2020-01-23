"Никуда меня не закроют!" Сепаратистка Штепа собралась в мэры Славянска. Видео

Одиозная сепаратистка Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы, собралась баллотироваться в мэры Славянска.

Об этом она заявила в эфире телеканала "S-plus". Отметим, что Штепа уже возглавляла город в 2010-2014 годах (чтобы посмотерть видео, доскролльте до конца страницы).

Сепаратистка Штепа собралась в мэры Славянска Скриншот из видео

"Те, кто надеются, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы, расслабтесь. Я подам, я успею, никуда меня не закроют, потому что эта статья является неконституционной",– сказала вона.

Штепа добавила, что не курит, не пьет спиртное и ведет моральный образ жизни, а также "замужем за Славянском".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Неля Штепа получила от Украины 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу. Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека.

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