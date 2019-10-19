"Никогда не смирятся!" Адвокат потерпевших заявила о крайнем цинизме Зайцевой и Дронова

Возмещения вреда части пострадавшим в смертельном ДТП в Харькове на Сумской ни Алена Зайцева, ни Геннадий Дронов не выплатили.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, уточнив, что речь идет о добровольной выплате.

"Исполнительные листы нами получено, направлено на исполнение. В отношении Дронова исполнительное производство уже открыто, по производству Зайцевой еще информации нет", – написала она.

Юрист добавила, что с заявлениями о выплате страхового возмещения пострадавшие обратились как к страховой компании Дронова (ЧАО "СК "ВУСО"), так и в страховую компанию Зайцевой (ЧАО "СК "АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ"), однако решение о рассмотрения заявлений по состоянию на 19 октября нет.

Матвеева подчеркнула, что ее подзащитные будут обращаться с адвокатскими запросами, а в случае отказа –в суд.

"По рассмотрению уголовного производства по моему заявлению о возможном совершении уголовного преступления судебными экспертами ХОБ СМЕ, которые не смогли определить состояние Зайцевой в момент ДТП, никаких официальных сведений нет.

Кроме того, что сведения в ЕРДР были внесены еще 13.09.2019 г., ходатайство о предоставлении информации по этому производству направлено, о результатах рассмотрения неизвестно", – добавила она.

Зайцева и Дронов на одном из судебных заседаний

"Потерпевшие, думаю, не смогут никогда примириться с тем, что произошло, поскольку потеряли самое дорогое, однако они поддерживают друг друга. Это очень светлые люди, я была бы счастлива познакомиться с ними при других обстоятельствах", – подытожила юрист.

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