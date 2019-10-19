"Никогда не смирятся!" Адвокат потерпевших заявила о крайнем цинизме Зайцевой и Дронова

Возмещения вреда части пострадавшим в смертельном ДТП в Харькове на Сумской ни Алена Зайцева, ни Геннадий Дронов не выплатили.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, уточнив, что речь идет о добровольной выплате.
"Исполнительные листы нами получено, направлено на исполнение. В отношении Дронова исполнительное производство уже открыто, по производству Зайцевой еще информации нет", – написала она.
Юрист добавила, что с заявлениями о выплате страхового возмещения пострадавшие обратились как к страховой компании Дронова (ЧАО "СК "ВУСО"), так и в страховую компанию Зайцевой (ЧАО "СК "АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ"), однако решение о рассмотрения заявлений по состоянию на 19 октября нет.
Матвеева подчеркнула, что ее подзащитные будут обращаться с адвокатскими запросами, а в случае отказа –в суд.
"По рассмотрению уголовного производства по моему заявлению о возможном совершении уголовного преступления судебными экспертами ХОБ СМЕ, которые не смогли определить состояние Зайцевой в момент ДТП, никаких официальных сведений нет.
Кроме того, что сведения в ЕРДР были внесены еще 13.09.2019 г., ходатайство о предоставлении информации по этому производству направлено, о результатах рассмотрения неизвестно", – добавила она.
Зайцева и Дронов на одном из судебных заседаний
"Потерпевшие, думаю, не смогут никогда примириться с тем, что произошло, поскольку потеряли самое дорогое, однако они поддерживают друг друга. Это очень светлые люди, я была бы счастлива познакомиться с ними при других обстоятельствах", – подытожила юрист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017 на улице Сумской случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли женщина во время ДТП под действием наркотических или других веществ.
Психиатр-нарколог Борис Михайлов заявил, что Зайцева таки была под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом.
В вторник, 26 февраля 2019, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельное ДТП на улице Сумской.
В Харькове в среду, 14 августа, состоялся рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.
Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельное ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.
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