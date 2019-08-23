Ничего личного: на "убийстве" курортной жемчужины Украины делают миллионы

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области сложилась вопиющая ситуация. Земельный дерибан, слив в море нечистот, проблемы с питьевой водой – все это поставило жемчужину отечественного туризма на грань экологической катастрофы.

Цинизм в том, что на бедственном положении курорта делаются большие деньги. В ходе собственного расследования OBOZREVATEL выяснил, что произвол происходит с ведома властей Кирилловки и Мелитополя.

Подробнее – в нашей публикации.

Море нечистот

В прибрежной защитной полосе Молочного лимана, имеющего статус гидрологического заказника общегосударственного значения, расположен полигон жидких бытовых отходов. Ежедневно туда ассенизаторами вывозятся нечистоты со всей Кирилловки, а также с 500 баз отдыха, многие из которых нелегальны.

Пляжи Кирилловки kirillovka.ua

По данным журналиста-расследователя, директора ИА "Новости Украины" Олега Дейнеки, в месяц на полигон сливают 750 тыс. тонн нечистот, которые затем попадают в акваторию моря (официальный сайт Кирилловского поселкового совета дает цифру 241 тыс. кубометров за текущий год).

Ассенизаторы в Кирилловке

"Экологический ущерб, приносимый подобной деятельностью, дает дельцам порядка 2 миллионов гривен в день", – отметил Дейнека.

Он также сообщил об ужасном качестве питьевой воды в поселке. "На воду жалуются все. Полицейские, которые находятся в одном здании с поселковым советом, сообщили нам, что больше не могут пить эту воду", – сообщил журналист.

Полигон жидких отходов в Кирилловке

Дейнека отметил, что взял пробы питьевой и морской воды, которые передал на лабораторный анализ, так как уверен, что для здоровья людей подобный коктейль представляет угрозу.

Земельный вопрос

Естественно, независимые данные об экологии не могли понравиться властям Кирилловки. На официальном сайте поселкового совета Дейнеку окрестили "провокатором", а нашему изданию предписывали заказные материалы.

Хотелось бы в свою очередь услышать комментарий властей поселка по поводу "земельного вопроса". Результаты нашего расследования показывают, что участки водного фонда в пределах прибрежной защитной полосы Азовского моря и Утлюкского лимана перешли в частные руки и застроены. Это категорически запрещено законодательством.

Кирилловка Google. Maps

Следствие установило, что Кирилловским поселковым советом Акимовского района Запорожской области в 2015 году был утвержден ряд проектов землеустройства по отводу земельных участков для размещения объектов рекреационного назначения (которые предназначены и используются для организации отдыха, туризма и т.п.) и передачи этих участков в постоянное пользование КП "Развитие курортной зоны" (код ЕРДПОУ 31791572). Однако такие действия не соответствуют предписаниям земельного и водного законодательства и нарушают интересы территориальной общины.

В дальнейшем предприятие передало частным лицам право на застройку участков и регистрацию права собственности!

Возьмем несколько участков, которые фигурируют в материалах уголовных производств и исках прокуратуры – кадастровые номера 2320355400:11:001:0457; 2320355400:11:001:0458 и 2320355400:11:001:0585. В настоящее время они уже по сути отданы физическому лицу (которое ведет на этой земле коммерческую деятельность). Ну, или подарены на 49 лет.

И это при том, что данные земельные участки являются предметом преступления в уголовном производстве.

Подарок на полвека

Факт вынесения нового решения по земле, регистрация права на землю в Государственном реестре имущественных прав указывает на полнейшее отсутствие у власти Кирилловки страха ответить по закону.

В поссовете Кирилловки, а также дома у председателя поселкового совета Ивана Малеева еще в декабре 2016 г. были проведены обыски

Куда ведут нити?

По данным местных предпринимателей, к произволу в Кирилловке может иметь отношение руководство Кирилловки и мэр Мелитополя Сергей Минько. В СМИ неоднократно озвучивалась информация о "тесной связи" городского поселкового головы Кирилловки Ивана Малеева и Минько, который уже прошел в Раду, несмотря на многочисленные нарушения на выборах.

Деятельность городского головы Мелитополя в течение пяти лет нанесла колоссальный ущерб бюджету и интересам города. С его ведома местная власть обманным путем получила безраздельное право на контроль предприятия, оказывающего услуги централизованного теплоснабжения.

Это дало возможность устанавливать драконовские тарифы на местах. В результате "тепловой аферы" уже нынешней весной жители 150-тысячного города внезапно получили платежки с двойным тарифом.

В "коммунальном рэкете" подозревается и правая рука Минько – его первый заместитель Иван Федоров. Последний уже назначен руководителем департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации. Таким образом, "лучшие" идеи по развитию Мелитополя и Кирилловки в ближайшее время могут быть реализованы и в столице.

Слева направо: Иван Федоров и Сергей Минько

P.S.: Наше расследование показало, что произвол в Кирилловке происходит не без помощи правоохранительных органов на местах, которые покрывают местных "царьков"-чиновникам.

В связи с этим мы направили запросы в: Службу безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины, ГУНП в Запорожской области и прокуратуру. В запросах мы просили разобраться с беспределом, происходящий с экологией и землей в Кирилловке.

(Продолжение следует...)

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!