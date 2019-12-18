Незаменимая? Кто и почему крышует провалившую аттестацию чиновницу Укртрансбезопасности

Уже после смены руководства Укртрансбезопасности в ноябре 2019-го года, в региональных структурных подразделениях этой госслужбы проверили квалификацию сотрудников. Тех, кто не смог пройти ежегодную государственную аттестацию – попросили на выход. Но, как оказалось, не всех.

Так, например, в Управлении Укртрансбезопасности в Одесской области уволили всех, кто не сдал государственную аттестацию, кроме одного человека: Натальи Жерноклеевой, которая занимает должность заместителя начальника регионального управления и возглавляет отдел государственного контроля и надзора за безопасностью на транспорте. Несмотря на проваленную аттестацию, вопреки требованиям законодательства, она остается на должности. Почему - разбирался OBOZREVATEL.

Причинами чрезвычайной снисходительности к госпоже Жерноклеевой, которая, несмотря на проваленную государственную аттестацию, не была уволена с должности заместителя начальника Управления Государственной службы по вопросам безопасности на транспорте в Одесской области, первыми заинтересовались одесские активисты. Они достаточно давно добиваются наведения порядка в региональном управлении Укртрансбезопасности - и у них накопилось много вопросов по поводу деятельности этой чиновницы.

Наталья Жерноклеева, заместитель начальника - начальник отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на транспорте Управления Укртрансбезопасности в Одесской области

Эти вопросы – в частности, о компетентности Жерноклеевой, причинах, по которым она до сих пор не уволена, а также ее возможной причастности к коррупционным схемам, - активисты адресовали непосредственному руководителю Жерноклеевой Роману Демидюку.

И.о. руководителя регионального управления Укртрансбезопасности Демидюк заявил, что аттестация действительно подтвердила некомпетентность его заместительницы, что соответствующую информацию он передал своему высшему руководству в Киев – и не знает, почему там эту информацию не учли. Кроме того, в разговоре с активистами, Демидюк уточнил, что хотя за 2 месяца работы на должности не получил доказательств коррупционных действий Жерноклеевой, исключить, что она может быть причастна к блокированию работы стационарной системы габаритно-весового контроля на КПП "Дачное", расположенного на трассе М05 Киев-Одесса, он не может.

Скандалы вокруг этого весового комплекса сотрясают Одессу уже давно. Так, весной 2019-го там даже произошла перестрелка, в результате которой несколько человек получили ранения. Журналисты местного издания "Думская" уверяли: стрельба стала кульминацией разборок между госпожой Жерноклеевой и ее тогдашним начальником Сергеем Талалой - за право "претендовать на контроль за взвешиванием, а соответственно - и обилечиванием грузовиков".

В апреле 2019 на КПП "Дачное" в Одесской области произошла перестрелка: пострадали люди

Судя по всему, главная причина "незаменимости" госпожи Жерноклеевой имеет конкретное имя и фамилию: Михаил Огерук.

Старый знакомый Жерноклеевой, он сейчас возглавляет одно из управлений Укртрансбезопасности и занимается "борьбой с коррупцией" в этой государственной службе. И именно Огерук, по странному "стечению обстоятельств", возглавляет дисциплинарную комиссию, которая должна была принять решение об увольнении Жерноклеевой, провалившей аттестацию. Поэтому есть все основания предполагать, что именно благодаря ему чиновница, которая продемонстрировала свою некомпетентность и несоответствие занимаемой должности, до сих пор не продолжает работать на прежней должности.

Поговаривают, что Огерук познакомился с Жерноклеевой еще в период, когда они оба работали в правоохранительных органах. Там они, похоже, и нашли общий язык.

Еще в 2012 году тогда еще сотрудник УБОП Огерук фигурировал в ряде коррупционных скандалов. В частности, его публично обвинили в вымогательстве взятки в размере 30 тысяч долларов у председателя Приморского сельсовета Козубенко. Падчерица Козубенко, которая рассказала об этом журналистам, заявляла также о силовом и психологическом давлении со стороны Огерук на ее семью. По ее словам, чтобы заставить Козубенко платить, Огерук даже устроил арест для жены председателя сельсовета. После пережитого мама рассказчицы оказалась в психиатрическом отделении.

Где-то в тот же период вопрос о возможной причастности к коррупционным действиям возникал у силовиков и к Жерноклеевой. Есть информация, что они даже приходили к ней с обысками. Однако по каким-то причинам до суда дело так и не дошло.

Так или иначе, но в результате многочисленных скандалов, из системы МВД Огерук вынужден был уйти. И где бы он ни работал после увольнения из УБОП – всюду довольно быстро появлялась и Жерноклеева. Даже беглый анализ трудовых биографий обоих героев формирует устойчивое впечатление: Жерноклеева для Огерука была "своим человеком" в Одесской области.

Активисты в Одессе протестуют против продолжения работы Жерноклеевой после проваленной ею государственной аттестации

Так, например, устроившись главным "борцом с коррупцией" в Госэкоинспекцию Украины, Огерук уже через несколько месяцев протянул Жерноклеева на должность заместителя начальника Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря. За время работы в экоинспекции тандем Огерук-Жерноклеева неоднократно упоминался в контексте коррупционных скандалов. Заказ вип-номеров для съездов экологов в гостиницах стоимостью в 900 долларов за ночь за бюджетные средства, дорогостоящие банкеты, "заработок" на таможенном оформлении грузов, требующих разрешений эко-инспекторов и отмывание средств через кипрские оффшоры... При желании, подробные рассказы о многочисленных коррупционных схемах, в связи с которыми упоминались эти старые знакомые, несложно найти в открытых источниках.

Однако, если именно эти скандалы в конце концов вынудили Огерука и Жерноклееву уйти из экоинспекции – публично об этом заявлено не было. И в уголовные производства не вылилось. Поэтому оба старых знакомца спокойно переместились в другую госструктуру. На этот раз – в Укртрансбезопасность. Огерук и в этой структуре взялся "бороться с коррупцией", заняв должность начальника отдела оперативного контроля в Государственной службе по вопросам безопасности на транспорте, а Жерноклеева снова уселась в кресло заместителя - на этот раз начальника регионального структурного подразделения Укртрансбезрпасности – как всегда, в Одессе.

За время работы Жерноклеевой в управлении, там сменилось 5 начальников. Она же крепко держится на должности. Несмотря на то, что не так давно против чиновницы было открыто уголовное производство, пока - из-за служебной халатности: прокуратура Одесской области проводит досудебное расследование ее роли в блокировании стационарного комплекса, из которого, как рассказывают в Одессе, бывший начальник Одесского облавтодора после конфликта с Жерноклеевой даже повывозил все оборудование .

Впрочем, только обвинениями в халатности для Жерноклеевой интерес правоохранительных органов может и не ограничиться. Не так давно в открытый доступ были выложены фотографии ее дневника, который больше напоминает книгу учета доходов. Толстенький блокнот переполнен записями с фамилиями конкретных инспекторов Укртрансбезопасности, указаниями на конкретные системы габаритно-весового контроля и цифрами. Активисты нескольких местных общественных организаций подозревают, что это – учет сумм взяток от водителей фур.

В записной книжке, найденной на рабочем месте Жерноклеевой - фамилии инспекторов, конкретные ГВК и непонятные цифры...

В записной книжке, найденной на рабочем месте Жерноклеевой - фамилии инспекторов, конкретные ГВК и непонятные цифры...

В записной книжке, найденной на рабочем месте Жерноклеевой - фамилии инспекторов, конкретные ГВК и непонятные цифры...

В записной книжке, найденной на рабочем месте Жерноклеевой - фамилии инспекторов, конкретные ГВК и непонятные цифры...

... а также вполне понятные суммы денег

Впрочем, на прямые вопросы о загадочных записях госпожа Жерноклеева отвечать отказывается.

По информации общественных активистов, молчание Жерноклеевой объясняется тем, что именно при ее участии в области выстроена масштабная коррупционная схема, с помощью которой представители полиции, чиновники облавтодора и регионального филиала Укртрансбезопасности зарабатывали большие деньги. Заключается схема в пропуске "за вознаграждение" крупногабаритного транспорта со значительным перегрузом - без взвешивания. Как утверждают местные расследователи, о том, что с того или иной грузовика деньги уже получены, участники схемы оповещали инспекторов Укртрансбезопасности с помощью СМС-сообщений с номерами машин. И те – просто закрывали глаза на проезд откровенно перегруженных машин без взвешивания.

И, похоже, именно эту информацию и записывала в своем дневнике госпожа Жерноклеева.

Учитывая, что штрафы за перегруз фур в Украине – очень серьезные, и составляют порядка 3-5 тысяч евро в гривневом эквиваленте, владельцы грузовиков были готовы заплатить половину этой суммы, чтобы избежать санкций.

Так что организаторы схемы наносили ущерб государству дважды: когда позволяли перегруженным фурам разрушать построенные за бюджетные средства дороги и когда клали себе в карманы средства, которые должны были направляться на ремонт поврежденного дорожного покрытия.

Как бы там ни было, расследовать причастность или непричастность госпожи Жерноклеевой к этой коррупционной схемы - задача следствия, а ее вину будет определять суд. Но независимо от того, к каким выводам придет следствие, Жерноклеева должна быть уволена с занимаемой должности. Потому что по закону государственный служащий, проваливший аттестацию, продолжать работать на госслужбе не может.

Даже если имеет, как госпожа Жерноклеева, мощную "крышу" в центральном руководстве государственной структуры.

P.S. По состоянию на 12 декабря 2019 года в отношении Натальи Жерноклеевой дисциплинарная комиссия Укртрансбезопасности начала дисциплинарное производство по обращению ОО "Украина - это мы". Согласно приказу №47-д, до завершения проверки ее отстранили от исполнения должностных обязанностей.

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