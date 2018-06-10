Неудачное селфи убило девушку в ресторане Днепра

В Днепре в ночь на 10 июня 25-летняя девушка разбилась насмерть в попытке сделать селфи.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел в ресторане "Старгород".

Очевидцы отметили, что трагедия произошла примерно в 2:20 — 2:30 ночи.

По словам свидетелей, девушка пыталась сделать селфи и съехала вниз по перилам, расположенным в ресторане. Однако она неудачно упала, повредив шейный отдел позвоночника.

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На место происшествия оперативно прибыла "скорая", но врач констатировал смерть девушки. В ресторан также вызвали следственно-оперативную группу и судебно-медицинских экспертов. Все обстоятельства произошедшего будет выяснять полиция.

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Сотрудники ресторана "Старгород" отказались от любых комментариев, относительно происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в киевском метро экстремал устроил переполох ради селфи.