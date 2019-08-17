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Нету даже окон: появились фото отеля в Одессе, где сгорели люди

1.1т Читать материал на украинском

Ликвидировать пожар в одесской гостинице "Токио Стар", где погибли восемь человек, было непросто из-за того, что во многих номерах не было даже окон.

Об этом на брифинге рассказал директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГоСЧС Владимир Демчук. По его словам, огонь слишком быстро распространялся по конструктивным элементам.

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Номер в "Токио Стар"

Номер в "Токио Стар"

"В двухэтажной гостинице на 270 номеров, переоборудованной из бывшего трамвайного депо, на момент пожара находилось до 200 человек. Во время проведения спасательных мероприятий с первого этажа были эвакуированы 64 человека, а со второго — 72 человека и спасено 7 человек, которые направлены в медицинские учреждения. Восемь погибших были обнаружены во время тушения пожара", — сказал Демчук.

Он подчеркнул, что спасатели слишком поздно получили уведомление о пожаре.

Номер в "Токио Стар"

Номер в "Токио Стар"

Номер в "Токио Стар"

Номер в "Токио Стар"

Номер в "Токио Стар"

Номер в "Токио Стар"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что руководство отеля "Токио Стар" в Одессе в июле 2019 года не допустило представителей ГоСЧС для проведения проверки.

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Тема
Пожар в отеле Токио Стар
Место
Украина Одесса
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