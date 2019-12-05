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5 декабря • обновлено в 19:36
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"Нельзя так разговаривать с Россией!" Лавров разразился угрозами из-за дела МН17

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Главу МИД России Сергея Лаврова разозлило заявление Нидерландов о том, что россияне не помогают в расследовании катастрофы МН17.

Он заявил, что РФ никто не звал в следственную группу, а также потребовал опубликовать записи украинских диспетчеров и спутниковые снимки США.

"А когда мы у них все-таки спрашиваем, в чем же недостаточность нашего сотрудничества, знаете, какой ответ? Ответ такой: вы должны признаться, что это сделали вы, это и будет ответственным сотрудничеством со следствием. Если наши германские партнеры взяли это за образец, то, наверное, так у нас ничего с ними не получится. И, наверное, разговаривать так ни с кем нельзя, тем более с Российской Федерацией", – пригрозил Лавров.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно прокуратура Нидерландов требовала от Российской Федерации арестовать ключевого свидетеля по делу о катастрофе МН17, террориста "ДНР" Владимира Цемаха. Она предупреждала об угрозе побега преступника, однако Москва проигнорировала это.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
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Червоний Данило
Червоний Данило
с хера ли этот петух общипанный возомнил из себя важную шишку?! они никто иной как великофедеральным свинорус! ваше место, господа русские, у ПАРАШИ!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия предупредила если будут наезжать то будем продолжать сбивать боинги
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Мощно и вполне дипломатично поставил на место, а мог феерично послать лесом на ...
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