"Нельзя так разговаривать с Россией!" Лавров разразился угрозами из-за дела МН17

Главу МИД России Сергея Лаврова разозлило заявление Нидерландов о том, что россияне не помогают в расследовании катастрофы МН17.

Он заявил, что РФ никто не звал в следственную группу, а также потребовал опубликовать записи украинских диспетчеров и спутниковые снимки США.

"А когда мы у них все-таки спрашиваем, в чем же недостаточность нашего сотрудничества, знаете, какой ответ? Ответ такой: вы должны признаться, что это сделали вы, это и будет ответственным сотрудничеством со следствием. Если наши германские партнеры взяли это за образец, то, наверное, так у нас ничего с ними не получится. И, наверное, разговаривать так ни с кем нельзя, тем более с Российской Федерацией", – пригрозил Лавров.

Лавров о расследовании трагедии с боингом: Когда мы спрашиваем, в чем же недостаточность нашего сотрудничества, знаете, какой ответ? "Вы должны признаться, что это сделали вы, это и будет сотрудничеством со следствием". Разговаривать так ни с кем нельзя, тем более с Россией pic.twitter.com/c2LAS4Xo17 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 декабря 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно прокуратура Нидерландов требовала от Российской Федерации арестовать ключевого свидетеля по делу о катастрофе МН17, террориста "ДНР" Владимира Цемаха. Она предупреждала об угрозе побега преступника, однако Москва проигнорировала это.

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