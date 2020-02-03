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3 февраля • обновлено в 21:06
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Нефьодов встречался с "королем контрабанды" и "слугами": старое видео получило новый поворот

1.5т
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Главу новой Таможенной службы Украины Максима Нефьодова также подловили на встрече группы народных депутатов от фракции "Слуга народа" с черновицким бизнесменом Ильей Павлюком, которого окрестили "королем контрабанды".

OBOZREVATEL ранее писал о скандальном видео. Однако Нефьодова там рассмотрел журналист Евгений Плинский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Плинский выразил мнение, что подобные встречи – объяснение тому, почему нардепы из профильного комитета Рады настолько лояльны к Нефедову и пассивны на заседаниях.

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Нефьодов встречался с "королем контрабанды" и "слугами"

Нефьодов встречался с "королем контрабанды" и "слугами"

delo.ua

"Человек, очень похожий на Макса, фигурирует на этой встрече. Да, и самый интересный момент: из народных депутатов, которые фигурируют на этом видео, когда они встречаются с их куратором Павлюком, 7 человек, друзья, члены комитета парламента по финансовой, налоговой и таможенной политике. Из 18 членов, представленных в комитете "Слугой народа", 9 человек – это люди, контролируемые контрабандистом Павлюком", – высказался Плинский.

Нефьодов встречался с "королем контрабанды" и "слугами": старое видео получило новый поворот

Ранее OBOZREVATEL приводил все фамилии "группы Павлюка":

  • Ольга Кавун

  • Артем Дмитрук

  • Алексей Ковалев

  • Алексей Леонов

  • Николай Галушко

  • Павел Павлиш

  • Владимир Гевко

  • Владимир Тимофийчук

  • Олег Марусяк

  • Юлия Диденко

  • Олег Арсенюк

  • Юрий Кузбит

  • Валерий Божик

  • Максим Заремский

  • Александр Аликсийчук

  • Александр Горобец

  • Зиновий Андрийович

  • Елена Лыс

  • Игорь Негулевский (нардеп это отрицает)

  • Олег Воронько

  • Максим Павлюк (племянник Ильи Павлюка)

  • Александр Ковальчук

  • Оксана Грищук

  • Сергей Бунин

"На данный момент у меня нет никакой информации, что Павлюк уже пролоббировал назначения на таможню в тех или иных регионах, но, друзья мои, в контексте того, что Нефьодов закрыл от СМИ проведения конкурсов на руководителей региональных таможен, возникает вполне обоснованное подозрение, что на кадровую политику украинской таможни оказывается существенное влияние и Нефьодов будет в ближайшее время расставлять на таможне тех людей, которые будут ему "спускаться" на вот таких подобных встречах с подобными людьми. Думаю, что Павлюк не единственный человек, который управляет Нефьодовым. Каких вам еще "прозоростей" на таможне не хватает?" – добавил Плинский.

Нефьодов встречался с "королем контрабанды" и "слугами": старое видео получило новый поворот

Скриншот из видео

Нефьодова поймали на встрече с контарбандистом

Нефьодова поймали на встрече с контарбандистом

Скриншот из видео

Кроме Нефьодова, на встрече заметили бывших прокуроров и нардепов прошлых созывов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Павлюк отвечает за координацию и финансы региональных представителей Зе-команды, а заодно тесно связан с одиозным экс-нардепом в розыске Игорем Калетником.

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Читайте все новости по теме "Контрабанда в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Контрабанда в Украине
Персона
Максим Нефьодов
Место
Украина
Теги
контрабанда Государственная таможенная служба Украины
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