Нефьодов встречался с "королем контрабанды" и "слугами": старое видео получило новый поворот

Главу новой Таможенной службы Украины Максима Нефьодова также подловили на встрече группы народных депутатов от фракции "Слуга народа" с черновицким бизнесменом Ильей Павлюком, которого окрестили "королем контрабанды".

OBOZREVATEL ранее писал о скандальном видео. Однако Нефьодова там рассмотрел журналист Евгений Плинский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Плинский выразил мнение, что подобные встречи – объяснение тому, почему нардепы из профильного комитета Рады настолько лояльны к Нефедову и пассивны на заседаниях.

Нефьодов встречался с "королем контрабанды" и "слугами" delo.ua

"Человек, очень похожий на Макса, фигурирует на этой встрече. Да, и самый интересный момент: из народных депутатов, которые фигурируют на этом видео, когда они встречаются с их куратором Павлюком, 7 человек, друзья, члены комитета парламента по финансовой, налоговой и таможенной политике. Из 18 членов, представленных в комитете "Слугой народа", 9 человек – это люди, контролируемые контрабандистом Павлюком", – высказался Плинский.

Ранее OBOZREVATEL приводил все фамилии "группы Павлюка":

Ольга Кавун

Артем Дмитрук

Алексей Ковалев

Алексей Леонов

Николай Галушко

Павел Павлиш

Владимир Гевко

Владимир Тимофийчук

Олег Марусяк

Юлия Диденко

Олег Арсенюк

Юрий Кузбит

Валерий Божик

Максим Заремский

Александр Аликсийчук

Александр Горобец

Зиновий Андрийович

Елена Лыс

Игорь Негулевский (нардеп это отрицает)

Олег Воронько

Максим Павлюк (племянник Ильи Павлюка)

Александр Ковальчук

Оксана Грищук

Сергей Бунин

"На данный момент у меня нет никакой информации, что Павлюк уже пролоббировал назначения на таможню в тех или иных регионах, но, друзья мои, в контексте того, что Нефьодов закрыл от СМИ проведения конкурсов на руководителей региональных таможен, возникает вполне обоснованное подозрение, что на кадровую политику украинской таможни оказывается существенное влияние и Нефьодов будет в ближайшее время расставлять на таможне тех людей, которые будут ему "спускаться" на вот таких подобных встречах с подобными людьми. Думаю, что Павлюк не единственный человек, который управляет Нефьодовым. Каких вам еще "прозоростей" на таможне не хватает?" – добавил Плинский.

Скриншот из видео

Нефьодова поймали на встрече с контарбандистом Скриншот из видео

Кроме Нефьодова, на встрече заметили бывших прокуроров и нардепов прошлых созывов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Павлюк отвечает за координацию и финансы региональных представителей Зе-команды, а заодно тесно связан с одиозным экс-нардепом в розыске Игорем Калетником.

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