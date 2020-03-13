Зачеты снайперов, дыры в домах и коронавирус: как прошла неделя в ООС

За период с 6 по 12 марта в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 50 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погибло четверо украинских военнослужащих, ранения получили 22 бойца.

В районе ООС оккупанты обстреливали жилые кварталы, вражеские снайперы "сдавали зачеты", а из России в ОРДЛО был доставлен больной с подозрением на коронавирус. Подробнее о главных событиях ООС – в материале OBOZREVATEL.

Главные события в зоне ООС с 6 по 12 марта

В пятницу, 6 марта, погиб лейтенант ВСУ Дмитрий Фирсов с позывным "Фирс". БМП, в котором он находился, подорвался на мине.

В январе он отметил 40-й день рождения. Герой был родом из Донецка.

На Донбассе погиб лейтенант Дмитрий Фирсов facebook.com/93OMBr

В субботу, 7 марта, российские оккупационные войска обстреляли Марьинку Донецкой области. Был ранен мирный житель, который в момент обстрела был за рулем своего автомобиля. Военные медики ВСУ оказали раненому первую помощь и доставили в больницу.

В этот день на КПВВ на линии разграничения начали действовать временные ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19. Все граждане проходят процедуру осмотра и температурного сканирования.

В воскресенье, 8 марта, оккупанты, применяя противотанковый комплекс, обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Погибшим оказался 29-летний боец 57-й ОМПБр Евгений Черных. Он был уроженцем Херсонской области.

На Донбассе погиб боец ВСУ Евгений Черных Соцсети

"Подразделения Объединенных сил прицельным огнем дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются", - сказали в штабе ООС.

В Международный женский день бойцы ВСУ устроили флешмоб. В Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Торецком, Бахмуте и Станице Луганской военнослужащие оператино-тактической группировки "Север" прямо на улице дарили прохожим женщинам цветы.

Так в Мариуполе бойцы ВСУ поздравляли местных женщин с праздником.

В понедельник, 9 марта, оккупационные войска обстреляли из гранатометов поселок Верхнеторецкое Донецкой области. Были повреждены 8 домов, в одном из них возник пожар. Усилиями ОС его удалось быстро ликвидировать. Местные жители не пострадали.

В Верхнеторецком обстреляли 8 домов Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В тот же день вблизи Гнутово Донецкой области при помощи беспилотника оккупанты обстреляли военно-медицинский автомобиль. "Противник предпринял обстрел с помощью беспилотных летательных аппаратов, из которых сбросил два заряда ВОГ на крышу санитарного автомобиля, на котором была четко видна маркировка эмблемы Красного креста", - подчеркнули в штабе ООС.

Вблизи Гнутово российские беспилотники атаковали медицинский автомобиль Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Военная разведка сообщила о том, что в России выявили гражданина Украины, жителя оккупированного Донбасса, у которого были симптомы коронавируса COVID-19. Мужчина недавно вернулся из Китая, где, вероятно, и заразился.

Стало известно о том, что мужчина имеет и российский паспорт. "Поскольку человек имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне, не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях", - сообщили в Штабе ООС.

Во вторник, 10 марта, оккупанты атаковали позиции ВСУ в Песках Донецкой области с применением ПТРК, расмещенного в жилом районе. Был подбит автомобиль с украинскими военными. Погибли двое украинских героев - Андрей Ведешин и Виктор Солтис.

На Донбассе погиб Андрей Ведешин facebook.com/LazarovychMykola

Ведешину было 35 лет, он был родом из Винницкой области. Солтису - 34 года, он проживал в селе Кировоградской области.

Погибший на Донбассе боец ВСУ Виктор Солтис https://persha.kr.ua/

Спустя несколько часов бойцы ВСУ нанесли ответный удар. "Подразделения Объединенных сил применили все имеющиеся средства поражения для полного подавления огневой активности российско-оккупационных войск и уничтожения расчета ПТРК, который подбил автомобиль с украинскими воинами. После окончания боя из пораженных позиций противник начал вывозить убитых и раненых. Потери противника на этом участке составили до трех убитых и до пяти раненых разной степени тяжести", - говорится в отчете штаба ООС.

В тот же день российские оккупационные войска из гранатометов обстреляли гараж в Золотом-4 Луганской области. В штабе ООС предположили, что "повреждения были получены в результате попадания вражеского боеприпаса ВОГ-25 во время обстрелов позиций украинских защитников со стороны оккупированного населенного пункта Золотое-5". Никто из местных жителей не пострадал.

В Золотом-4 российский снаряд попал в гараж Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В среду, 11 марта, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы на окраине Марьинки Донецкой области. Под обстрел попала школа, в которой находились дети. К счастью, никто не пострадал. Учеников успели быстро эвакуировать в бомбоубежище.

В четверг, 12 марта, российские оккупанты, в очередной раз нарушая Минские договоренности, обстреляли позиции ВСУ вблизи села Водяное Донецкой области. Противник применял противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи поселка Зайцево Донецкой области активизировались российские снайперы, которые, по данным военной разведки, прибыли туда накануне для "сдачи зачетов".

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