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13 марта • обновлено в 14:55
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Зачеты снайперов, дыры в домах и коронавирус: как прошла неделя в ООС

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За период с 6 по 12 марта в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 50 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погибло четверо украинских военнослужащих, ранения получили 22 бойца.

В районе ООС оккупанты обстреливали жилые кварталы, вражеские снайперы "сдавали зачеты", а из России в ОРДЛО был доставлен больной с подозрением на коронавирус. Подробнее о главных событиях ООС – в материале OBOZREVATEL.

Главные события в зоне ООС с 6 по 12 марта

В пятницу, 6 марта, погиб лейтенант ВСУ Дмитрий Фирсов с позывным "Фирс". БМП, в котором он находился, подорвался на мине.

В январе он отметил 40-й день рождения. Герой был родом из Донецка.

На Донбассе погиб лейтенант Дмитрий Фирсов

На Донбассе погиб лейтенант Дмитрий Фирсов

facebook.com/93OMBr

В субботу, 7 марта, российские оккупационные войска обстреляли Марьинку Донецкой области. Был ранен мирный житель, который в момент обстрела был за рулем своего автомобиля. Военные медики ВСУ оказали раненому первую помощь и доставили в больницу.

В этот день на КПВВ на линии разграничения начали действовать временные ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19. Все граждане проходят процедуру осмотра и температурного сканирования.

В воскресенье, 8 марта, оккупанты, применяя противотанковый комплекс, обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Погибшим оказался 29-летний боец 57-й ОМПБр Евгений Черных. Он был уроженцем Херсонской области.

На Донбассе погиб боец ВСУ Евгений Черных

На Донбассе погиб боец ВСУ Евгений Черных

Соцсети

"Подразделения Объединенных сил прицельным огнем дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются", - сказали в штабе ООС.

В Международный женский день бойцы ВСУ устроили флешмоб. В Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Торецком, Бахмуте и Станице Луганской военнослужащие оператино-тактической группировки "Север" прямо на улице дарили прохожим женщинам цветы.

Так в Мариуполе бойцы ВСУ поздравляли местных женщин с праздником.

В понедельник, 9 марта, оккупационные войска обстреляли из гранатометов поселок Верхнеторецкое Донецкой области. Были повреждены 8 домов, в одном из них возник пожар. Усилиями ОС его удалось быстро ликвидировать. Местные жители не пострадали.

В Верхнеторецком обстреляли 8 домов

В Верхнеторецком обстреляли 8 домов

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В тот же день вблизи Гнутово Донецкой области при помощи беспилотника оккупанты обстреляли военно-медицинский автомобиль. "Противник предпринял обстрел с помощью беспилотных летательных аппаратов, из которых сбросил два заряда ВОГ на крышу санитарного автомобиля, на котором была четко видна маркировка эмблемы Красного креста", - подчеркнули в штабе ООС.

Вблизи Гнутово российские беспилотники атаковали медицинский автомобиль

Вблизи Гнутово российские беспилотники атаковали медицинский автомобиль

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Военная разведка сообщила о том, что в России выявили гражданина Украины, жителя оккупированного Донбасса, у которого были симптомы коронавируса COVID-19. Мужчина недавно вернулся из Китая, где, вероятно, и заразился.

Стало известно о том, что мужчина имеет и российский паспорт. "Поскольку человек имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне, не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях", - сообщили в Штабе ООС.

Во вторник, 10 марта, оккупанты атаковали позиции ВСУ в Песках Донецкой области с применением ПТРК, расмещенного в жилом районе. Был подбит автомобиль с украинскими военными. Погибли двое украинских героев - Андрей Ведешин и Виктор Солтис.

На Донбассе погиб Андрей Ведешин

На Донбассе погиб Андрей Ведешин

facebook.com/LazarovychMykola

Ведешину было 35 лет, он был родом из Винницкой области. Солтису - 34 года, он проживал в селе Кировоградской области.

Погибший на Донбассе боец ВСУ Виктор Солтис

Погибший на Донбассе боец ВСУ Виктор Солтис

https://persha.kr.ua/

Спустя несколько часов бойцы ВСУ нанесли ответный удар. "Подразделения Объединенных сил применили все имеющиеся средства поражения для полного подавления огневой активности российско-оккупационных войск и уничтожения расчета ПТРК, который подбил автомобиль с украинскими воинами. После окончания боя из пораженных позиций противник начал вывозить убитых и раненых. Потери противника на этом участке составили до трех убитых и до пяти раненых разной степени тяжести", - говорится в отчете штаба ООС.

В тот же день российские оккупационные войска из гранатометов обстреляли гараж в Золотом-4 Луганской области. В штабе ООС предположили, что "повреждения были получены в результате попадания вражеского боеприпаса ВОГ-25 во время обстрелов позиций украинских защитников со стороны оккупированного населенного пункта Золотое-5". Никто из местных жителей не пострадал.

В Золотом-4 российский снаряд попал в гараж

В Золотом-4 российский снаряд попал в гараж

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В среду, 11 марта, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы на окраине Марьинки Донецкой области. Под обстрел попала школа, в которой находились дети. К счастью, никто не пострадал. Учеников успели быстро эвакуировать в бомбоубежище.

В четверг, 12 марта, российские оккупанты, в очередной раз нарушая Минские договоренности, обстреляли позиции ВСУ вблизи села Водяное Донецкой области. Противник применял противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи поселка Зайцево Донецкой области активизировались российские снайперы, которые, по данным военной разведки, прибыли туда накануне для "сдачи зачетов".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе 8 Марта
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Вооруженные силы Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрите на вото "российский снаряд попал в гараж"... пипец вы тупи... вы не видели такие "гаражи", в которые попал снаряд?
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