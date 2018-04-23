"Недалекий русский": раскрыта правда о Захарченко

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко - недалекий человек без лидерских качеств.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал экс-пленный "ДНР", которого на "расстрел" вывозил лично Захарченко, Александр Олийнык. По его словам, главарь террористов очень агрессивный, но необразованный.

"Он показался мне достаточно недалеким, но очень агрессивным. В нем полно этого "за русский мир", "мы - русские", "вы все неправильные, чего сюда приперлись?"... Если честно, для меня загадка, как так случилось, что он оказался на такой высокой "должности", - пояснил экс-пленный.

Он подчеркнул, что Захарченко абсолютно подконтрольная фигура.

"Ни лидерских качеств, ни эрудированности, ни образованности, ни хотя бы элементарного воспитания. Я не знаю, во что он верит. Там вообще многие уже во всем разочаровались, когда попробовали, какова на вкус заваренная ими же каша... Я убежден, что Захарченко просто выполняет приказы, которые поступают из России. Им просто нужен был человек, который будет молча выполнять, что скажут. А за это он получает свои "дивиденды". Потому что он не живет так, как подавляющее большинство граждан Украины в оккупации", - подытожил Олийнык.

Как сообщал "Обозреватель", Захарченко приказал убрать "границу" между "ДНР" и "ЛНР".