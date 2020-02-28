Не видели неделю: под Житомиром бесследно исчез школьник. Фото и видео

В Житомирской области полиция разыскивает 16-летнего Дмитрия Степарука. Последний раз школьника видели 21 февраля. По телефону он сообщил матери, что задержится, затем связь с ним прекратилась.

Случай произошел в Хорошевском районе. В пресс-службе ГУНП Житомирщины OBOZREVATEL сообщили, что парень отдыхал с друзьями в райцентре, а потом заявил им, что собирается пойти домой в соседний населенный пункт Теренцы (для просмотра видео, проскролльте вниз).

"По словам друзей, Дмитрий не мог выехать за пределы района, поскольку у него не было при себе денег и документов", – рассказали в полиции.

16-летний Дмитрий Степарук не выходит на связь уже неделю

В полицию мама Дмитрия обратилась через два дня.

"По ее словам, сын был достаточно самостоятелен. Мог пойти в райцентр погулять с друзьями. Но ранее из дому не сбегал", – пояснили в полиции.

Поиски подростка в Хорошевском районе

На сегодняшний день в поисках подростка задействованы больше сотни человек: полицейские местного и соседних территориальных управлений, бойцы роты полиции особого назначения, кинологи, спасатели, простые жители.

Прочесывается территория прилегающих населенных пунктов, лес, болота.

Поиски подростка в Хорошевском районе

Мать парня не исключает криминал. Она предполагает, что сына могла сбить машина либо его куда-то вывезли. Об этом она сообщила полицейским.

Мать школьника

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области более трех недель искали 15-летнего подростка. Тело школьника в итоге обнаружили в поле – парень замерз, когда пытался сократить путь домой.

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