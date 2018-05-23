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Не того "кровавым пастором" прозвали: Гиркин "пролил свет" на ликвидацию главаря "ЛНР"

35.4тЧитать новость на украинском

Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что одного из самых влиятельных главарей боевиков "ЛНР" Алексея Мозгового в 2015 году уничтожили при непосредственном участии бывшего "главы республики" Игоря Плотницкого.

На соответствующую запись, которую боевик опубликовал в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте", обратил внимание журналист Денис Казанский.

"В 2014 году всех звали на бой с "хунтой". А теперь выясняется что Плотницкий и Луганск специально обстреливал, и Мозгового убил. Не того человека "кровавым пастором" прозвали!" - написал он в Twitter.

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По словам Гиркина, Мозговой был убит при непосредственном участии нескольких россиян, чьи имена ему известны. Однако озвучивать свою версию полностью он пообещал только после появления достоверных фактов.

Мозговой был убит в своем автомобиле в мае 2015 года. Рядом с машиной было взорвано дистанционное взрывное устройство, а затем она была обстреляна из пулеметов и автоматического оружия.

Расстрел производился с двух сторон и, предполагаемо, с четырех точек. Вместе с Мозговым погибли пресс-секретарь Анна Семелюк-Асеева, двое охранников, включая начальника службы, и водитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин заявил, что украинские войска вскоре могут вернуть под контроль несколько населенных пунктов на Донбассе.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Игорь Гиркин (Стрелков)Игорь ПлотницкийАлексей МозговойДенис Казанский
Место
УкраинаЛуганск
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