Не того "кровавым пастором" прозвали: Гиркин "пролил свет" на ликвидацию главаря "ЛНР"

Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что одного из самых влиятельных главарей боевиков "ЛНР" Алексея Мозгового в 2015 году уничтожили при непосредственном участии бывшего "главы республики" Игоря Плотницкого.

На соответствующую запись, которую боевик опубликовал в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте", обратил внимание журналист Денис Казанский.

"В 2014 году всех звали на бой с "хунтой". А теперь выясняется что Плотницкий и Луганск специально обстреливал, и Мозгового убил. Не того человека "кровавым пастором" прозвали!" - написал он в Twitter.

По словам Гиркина, Мозговой был убит при непосредственном участии нескольких россиян, чьи имена ему известны. Однако озвучивать свою версию полностью он пообещал только после появления достоверных фактов.

Стрелков про убийство Мозгового - "без пана Плотницкого точно не обошлось".



В 2014 году всех звали на бой с "хунтой". А теперь выясняется что Плотницкий и Луганск специально обстреливал, и Мозгового убил. Не того человека "кровавым пастором" прозвали! pic.twitter.com/dvmT5iKjFC — Денис Казанський (@den_kazansky) 23 мая 2018 г.

Мозговой был убит в своем автомобиле в мае 2015 года. Рядом с машиной было взорвано дистанционное взрывное устройство, а затем она была обстреляна из пулеметов и автоматического оружия.

Расстрел производился с двух сторон и, предполагаемо, с четырех точек. Вместе с Мозговым погибли пресс-секретарь Анна Семелюк-Асеева, двое охранников, включая начальника службы, и водитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин заявил, что украинские войска вскоре могут вернуть под контроль несколько населенных пунктов на Донбассе.