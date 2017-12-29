"Не разрешали телефон": освобожденный из плена "ДНР" ученый рассказал, как это было

Украинский религиовед Игорь Козловский, освобожденный в рамках обмена с террористами "Л/ДНР", заявил, что в плену на него не оказывали психологического давления.

Соответствующее интервью он дал ТСН.

"Еще в самом начале, когда это были" подвалы ", мне сразу сказали - вы человек зрелый, убеждать в чем-то вас не будем, знаем вашу проукраинскую позицию, вы ее демонстрируете, мы не будем вас убеждать, время тратить. Сказать, что именно на меня было психологическое давление - так трудно сказать. Могу сказать, что в колонии нормально относились и учитывали мою позицию. Говорили - мы вне политики здесь, это просто режим, в котором мы все находимся", - вспомнил Козловский.

По его словам, надзиратели относились к нему сравнительно лояльно.

"Не разрешали иметь телефон, чтобы я не имел связи с Украиной. Меньше у меня было возможностей общаться в целом с осужденными, которые там есть, чтобы меньше было влияния. Кто ко мне подходил, я всегда делился, помогал. Мне позволяли иметь свой режим - не очень ранний подъем. Я поддерживал себя физически - занимался упражнениями, дыхательными практиками. Свой распорядок приема пищи я имел", – рассказал он.

Козловский решил разобраться, как работает механизм пропаганды.

"Я смотрел их, как исследователь, чтобы понять механизм воздействия на людей информационной войны. Этот механизм простой, простые методы манипулирования сознанием. Если нет другого продукта, люди едят и этот продукт", – признался ученый.

Он отметил, что со стороны передавали, что происходит извне. Козловский знал, что у него сильная поддержка в Украине.

"И я благодарен всем и средствам массовой информации, и Вакарчуку, и Джамале, и президенту, и Геращенко Ирине, всем я благодарен. Меня поддерживали все, и мне передавали из Украины и еду, и другое, и ученики передавали ", – заявил он.

Как сообщал "Обозреватель", Козловский поделился планами на будущее после освобождения из плена.