"Не останется ничего живого": в "ДНР" пригрозили ВСУ смертоносным оружием

Террористы "ДНР" заявили, что якобы разработали "новую систему РСЗО, позволяющую уничтожать живую силу и технику противника на малых расстояниях до линии фронта".

В частности, как рассказал подконтрольным боевикам "СМИ" так называемый министр доходов и сборов фейковой "республики" Александр Тимофеев, эта "система имеет более мощные характеристики, чем известный советский "Ураган".

"К примеру, возьмем систему "Град" – стреляет неплохо, кошмару наводит – да, но это только по живой силе противника, который идет в наступление. Если выстрел "Града" попадает в танк, танк этого даже не замечает. Следующая система "Ураган". Во-первых, дальность стрельбы под 100 километров – вопрос зачем нам дальность стрельбы под 100 километров, когда у нас линия фронта вот она. Поэтому была создана машина, у которой дальность стрельбы 10 километров – это, как раз, 1-я и 2-я линия. По своей мощности мы обогнали "Ураган", - уверяет террорист.

Тимофеев также рассказал, что мощность заряда новой РСЗО 40 килограмм, которая рассчитана на 64 выстрела.

"То есть, по огневой мощи мы обошли "Ураган". Нам не надо стрелять так далеко – мы выезжаем и на расстоянии до 10 километров мы можем уничтожить любую цель, любые хорошо эшелонированные позиции", – заявил боевик.

При этом, он уточнил, что боевые характеристики системы "настолько велики, что их нужно изменять, поскольку после первой очереди в районе обстрела уже не остается ничего живого".

"Мы сегодня гарантированно можем уничтожить 70% всей линии фронта. В прямом смысле. Последние стрельбы этой системы показали – мы сейчас даже пересматриваем тактику применения, потому что при залпе первого пакета, вторая часть его убивает уже убитых. Нет смысла туда опять стрелять – там уже их просто раскладывает надвое. Поэтому сейчас идет пересмотр самих технических условий, при которых, как и куда стрелять. Сбежать не получится, даже испугаться не успевают. Экспрессом отправляем сразу туда, к создателю", – резюмировал Тимофеев.

При этом отметим, что террорист не предоставил даже снимков "новой РСЗО", а проиллюстрировали "новость" СМИ боевиков только рисунком.

Напомним, ранее стало известно, что террористы "ЛДНР" начали начали использовать новейшее оружие.