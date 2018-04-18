"Не могу себе простить": дочь погибшей в Кривом Роге рассказала трагические детали

Дочь одной из погибших в жуткой аварии в Кривом Роге Екатерина Коротич корит себя за то, что не смогла уберечь свою мать Аллу от трагической смерти.

Девушка, которая рыдала на месте аварии и стала символом страшной трагедии уверена, что если бы она уговорила 58-летнюю маму выйти на пенсию, та бы не оказалась в злополучном автобусе, пишет ТСН.

Дочь погибшей ТСН

Женщина погибла сразу.

"С самого детства, когда я видела, что она на трех работах - с 10 лет -15 лет, я все не могла дождаться момента, когда я, наконец, стану на ноги и маме теперь буду помогать. Но она не соглашалась. Я ее так просила и мне так хотелось ей помочь, чтобы она пожила для себя, чтобы она путешествовала", - говорит Екатерина.

Алла Коротич КП Украина

Напомним, число погибших в криворожской автокатастрофе возросло до 9. В больнице скончался один из травмированных – за жизнь 38-летнего механика Виталия Мищенко сутки боролись врачи, но около 10:00 мужчина умер. Сейчас в больнице остаются 14 пострадавших, один человек в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Как сообщал "Обозреватель", водитель легковушки, который стал участником смертельной аварии в Кривом Роге, врезался в маршрутку, поскольку опаздывал на автовокзал.