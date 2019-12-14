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14 декабря • обновлено в 14:53
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Не хотел делать уроки: в Николаеве ребенок совершил жуткое самоубийство

3.2т
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В Николаеве 11-летний мальчик выбросился из окна 9-го этажа из-за нежелания делать домашнее задание.

По словам родителей погибшего, в связи с уроками в семье был конфликт. Об этом сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на свой источник в полиции.

Трагедия произошла в пятницу, 13 декабря. В полицию поступило сообщение о том, что ребенок упал с девятого этажа, получив при этом тяжелые травмы.

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"Скорая" забрала мальчика в состоянии комы в областную детскую больницу. Несмотря на усилия медиков, спустя час он скончался в реанимации.

Правоохранители начали проводить проверку всех обстоятельств трагедии. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 120 УК Украины ("Доведение до самоубийства лица, находящегося в материальной зависимости").

В Николаеве ребенок совершил жуткое самоубийство

В Николаеве ребенок совершил жуткое самоубийство

Судебно-юридическая газета

Ранее OBOZREVATEL писал, что в понедельник утром, 9 декабря, в Днепровском районе Киева парень оставил записку и выпрыгнул из окна высотки.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Николаев
Тег
самоубийство
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