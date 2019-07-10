"Не делайте мне нервы!" Насалик оправдался после обвинений САП

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что усматривает политический контекст в объявлении ему подозрения НАБУ и САП относительно внесения недостоверных сведений в декларацию госслужащего.

Свою позицию он озвучил на странице в Facebook."В последнее время кто-то очень хочет проверить меня на стрессостойкость и тратит на это немало времени и средств. Чернушные сайты этому, конечно, радуются, но обращаюсь к тем, кто им платит: не дождетесь! У меня чистая совесть, и мне не за что краснеть. Надеюсь, что НАБУ и САП – тоже, и они, следуя украинскому законодательству, расставят все точки над "і", – написал он.

По его словам, объявление подозрения якобы связано с внеочередными парламентскими выборами. Насалик баллотируется самовыдвиженцем в нардепы в округе №85 с центром в Калуше на Ивано-Франковщине.

Игорь Насалик dsnews.ua

"Как говорят в Одессе, "не делайте мне нервы", вы все равно ничего не добьетесь. Кстати, никакого обыска в моем доме в Козине не было, как не было и расписок – только "липа", что уже установлено экспертизой МВД и СБУ. А что касается подозрения НАБУ и САП относительно якобы декларирования мной недостоверной информации, то сообщаю, что это подозрение было подготовлено на основе соответствующего решения НАПК, которое было признано незаконным и отменено Верховным судом Украины еще 10 апреля 2019 года", – отметил Насалик.

При этом в комментарии изданию "Главком" министр заявил, что связывает информацию относительно сообщения ему о подозрении со своим конфликтом с бывшим владельцем телеканала ZIK Петром Дыминским, который ныне скрывается от следствия за границей.

"Беглый "олигарх" Дыминский мстит мне, потому что, когда меня назначили министром, я отказался назначать его людей на должности в системе ТЭК и решать другие вопросы", – сказал Насалик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что согласовала обвинения Насалику и нескольким главам областных государственных администраций.

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