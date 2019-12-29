Главная Новости
29 декабря • обновлено в 11:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Не 87 на 55! СМИ узнали новую формулу обмена пленными

7.1т
Читать материал на украинском

Обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" пройдет по формуле 120 на 80 (Киев - ОРДЛО).

Об этом рассказали в эфире канала "112", уточнив, что процедура будет проходить в закрытом для прессы режиме.

"По официальной информации, он должен начаться в 11:00 по формуле – 120 человек от Киева и 80 от ОРДЛО", – сказано в сообщении.

Обмен пленными

Обмен пленными

Patrick Lancaster News Today

Новости
Обмен пленными: появились первые фото с украинцами

Что примечательно, ранее были обнародованы совершенно другие цифры. Сообщалось, что со стороны Киева – 87 человек, а со стороны ОРДЛО – 55. Эту информацию подтвердил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. По его словам, из Донецка Украине должны передать 55 человек, а также еще определенное количество – из Луганска.

Обмен пленными

Обмен пленными

"Железный ээк" – телеграмм

Тем временем, омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова заявила, что обмен идет по формуле "87 на 55".

"Мы готовы отдать украинской стороне 55 человек, они нам 87. Однако точные цифры еще не определены", – сказала она, добавив, что 20 человек со стороны ОРДЛО отказались от обмена.

"Пропорции, по которым обменяют, такие: Донецк / Киев 55 / 65, Луганск / Киев 25 / 65. Общее число лиц на обмен составляет 130 от Киева и 80 от ОРДЛО", – также говорилось в сообщении Telegram-канала Pavlovskynews.

Все подробности о том, как проходит обмен пленными с "Л/ДНР", можно прочитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года, 23 декабря сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

  • Как признался советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, переговоры были сложными и продолжались около 4 часов.

  • Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена 29 декабря.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Дмитрий Гриневич
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
39
3
Смешно
16
Интересно
5
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги