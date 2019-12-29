Не 87 на 55! СМИ узнали новую формулу обмена пленными

Обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" пройдет по формуле 120 на 80 (Киев - ОРДЛО).

Об этом рассказали в эфире канала "112", уточнив, что процедура будет проходить в закрытом для прессы режиме.

"По официальной информации, он должен начаться в 11:00 по формуле – 120 человек от Киева и 80 от ОРДЛО", – сказано в сообщении.

Обмен пленными Patrick Lancaster News Today

Что примечательно, ранее были обнародованы совершенно другие цифры. Сообщалось, что со стороны Киева – 87 человек, а со стороны ОРДЛО – 55. Эту информацию подтвердил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. По его словам, из Донецка Украине должны передать 55 человек, а также еще определенное количество – из Луганска.

Обмен пленными "Железный ээк" – телеграмм

Тем временем, омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова заявила, что обмен идет по формуле "87 на 55".

"Мы готовы отдать украинской стороне 55 человек, они нам 87. Однако точные цифры еще не определены", – сказала она, добавив, что 20 человек со стороны ОРДЛО отказались от обмена.

"Пропорции, по которым обменяют, такие: Донецк / Киев 55 / 65, Луганск / Киев 25 / 65. Общее число лиц на обмен составляет 130 от Киева и 80 от ОРДЛО", – также говорилось в сообщении Telegram-канала Pavlovskynews.

Все подробности о том, как проходит обмен пленными с "Л/ДНР", можно прочитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года, 23 декабря сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Как признался советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, переговоры были сложными и продолжались около 4 часов.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена 29 декабря.

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