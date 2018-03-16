Названы топ-3 киберпреступления в Украине

Председатель киберполиции Украины Сергей Демедюк рассказал, что тремя самыми распространенными киберпреступлениями в стране являются интернет-мошенничество, вмешательство в электронные системы и противоправный контент.

"Интернет-мошенничество, создание фишинговых сайтов (мошеннический веб-ресурс, который выманивает реквизиты платежных карточек под видом оказания несуществующих услуг. - Ред.) - все это происходит постоянно. Также это спам-рассылки с вредоносным программным обеспечением, когда после перехода по ссылке блокируются компьютеры", - сказал он в интервью УНИАН.

Кроме того, в Украине зафиксированы продажи различных баз данных, в том числе государственных.

"При этом, под видом продаж баз данных активно работают мошенники, ведь они уверены, что потерпевший никогда не придет в полицию со словами: "Я здесь хотел купить базу данных граждан, а меня "кинули". Соответственно, таких заявлений нет. Впрочем, нам все-таки удается выявлять потерпевших, договариваться с ними, объяснять, что мошенников необходимо привлекать к ответственности", - добавил Демедюк

"Вмешательство в электронные системы, слом аккаунтов, сайтов - эта тенденция по массовости у нас занимает второе-третье место. И также противоправный контент: создание и распространение детской порнографии, продажа запрещенных вещей в интернете, создание соответствующих площадок не только в классическом интернете, но и в мобильных мессенджерах -Telegram, Viber", - резюмировал глава киберполиции.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинцам объяснили, как наказать кибермошенников из-за аферы с банковскими карточками.