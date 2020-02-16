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16 февраля • обновлено в 13:03
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Названы имена задержанных ФСБ украинских рыбаков: детали

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Украинские рыбаки, которых 15 февраля в Азовском море задержали сотрудники ФСБ РФ, являются жителями села Райновка Запорожской области.

Их имена на своей странице в Facebook назвал народный депутат Павел Мельник, ссылаясь на информацию от жителей Приморского района (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Вероятнее всего, на судне находились Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. Мельник подчеркнул, что мужчина на фото и видео допроса с капитаном судна, которые опубликовали в России, именно Терехов. Он признался в браконьерстве на камеру.

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При этом в погрануправлении "ФСБ Крыма" заявили, что остальные украинцы также признали вину.

Один из рыбаков сказал, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями в Азовском море. Все трое якобы заявили, что претензий к российским пограничникам не имеют, психологическое и физическое воздействие на них якобы не совершали.

Новость обновляется.

Названы имена задержанных ФСБ украинских рыбаков: детали
Максим Терехов

Максим Терехов

Максим Терехов

Максим Терехов

Названы имена задержанных ФСБ украинских рыбаков: детали

Василий Тюркеджи

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты задержали судно с украинцами 15 февраля. В ФСБ заявили, что якобы поймали браконьеров с почти 300 экземплярами камбалы и ставной сетью, которой запрещено ловить рыбу.

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Автор
Ирина Кулинич
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